"Кремль не подтвердил слухи об отставке Набиуллиной..."

14:28 9.03.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.

«Нет, нам об этом неизвестно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что ранее Владимир Путин уже неоднократно давал оценки работе Центробанка, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам, в котором отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу.