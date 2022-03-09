Кремль не подтвердил слухи об отставке Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.

«Нет, нам об этом неизвестно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что ранее Владимир Путин уже неоднократно давал оценки работе Центробанка, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам, в котором отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2022, 00:44
    Гость: тд

    Интересно а, попугаи которые кудахтали из под всех утюгов про волшебную кубышку будущих поколений, в надёжных рыночных активах (карманах)в" твердых деньгах"НАТО,про т.н.макроэкономическую стабильность итд итп должны отвечать по соучастию?

  3. 10.03.2022, 00:42
    Гость: ABCD

    "Кремль не подтвердил слухи об отставке Набиуллиной..."
    "Помечтайте ещё", подумали они про себя..

  4. 10.03.2022, 00:38
    Гость: тд

    Продажа валюты наличной уже запрещена.. типа временно... пока только деривативы на неё можно гонять на фортсе ...тама спред на контракты биржевой обычный..

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