Кремль не подтвердил слухи об отставке Набиуллиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.
«Нет, нам об этом неизвестно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он отметил, что ранее Владимир Путин уже неоднократно давал оценки работе Центробанка, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам, в котором отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А, может...+ми 6 . ..?!Четырежды ..?!.,не считая невидимой руки... конечно..
Интересно а, попугаи которые кудахтали из под всех утюгов про волшебную кубышку будущих поколений, в надёжных рыночных активах (карманах)в" твердых деньгах"НАТО,про т.н.макроэкономическую стабильность итд итп должны отвечать по соучастию?
"Кремль не подтвердил слухи об отставке Набиуллиной..."
"Помечтайте ещё", подумали они про себя..
Продажа валюты наличной уже запрещена.. типа временно... пока только деривативы на неё можно гонять на фортсе ...тама спред на контракты биржевой обычный..
и Лавров тоже. Переживает свой позор ?