В России появился список компаний для возможной национализации

McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.

"В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России... Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", — цитирует издание слова Павлова.

Он также отметил, что к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. В отношении этих компаний будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

"Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — поясняет Павлов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил, что все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2022, 12:38
    Гость: Интересно...

    А что, если организовать демонстративную замену вывесок покинутых "MacDonalds" на вывески "бесплатный туалет" и транслировать это на весь мир в прямом эфире?

  2. 10.03.2022, 12:31
    Гость: Спасибе

    Для твоего сведения, не у всех такое радужное настроение. Цивилизованные и умные люди в России совсем этому не рады, а даже наоборот - в ужасе.
    Дебилы то радуются, конечно. Просто они даже не могут сепредставить, что нас всех ожидает

  3. 10.03.2022, 12:29
    Гость: Русскому

    Ничего не попутал? Это ес то почти умер? А мы то как процветать сейчас будем без них, ух!
    Засверкаем всеми дырками, не будем знать какую вперёд и чем прикрыть. Радуйся, рванина.
    Правильно кто-то сказал, что сейчас наступает время тех, кто царапает машины гвоздем.
    Убогих с одной извилиной

  5. 10.03.2022, 12:26
    Гость: Для бегунку

    И кто же создал для нашей родины это трудное время? И зачем это было делать вообще?
    Народ и так бедствовал, а сейчас и вообще небо с овчинку покажется. Нечего тут чизбургеру делать в этом унынии изгоя мира

Все комментарии (31)
Выбор читателей
«Остается загадкой, зачем в условиях нынешнего развития событий на Украине Россия так настойчиво предлагает киевскому режиму вступить в переговоры»
Владимир Соловьев
Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева
Центральный Банк РФ
Сергей Глазьев: Ловушка для России обернется катастрофой
Киев сжигает мосты к переговорам: За что казнили участника гомельской делегации?
Избранное
Лирический негодяй Андрей Панин
«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»
«Лолы» и «фейки»: спасет ли наше правительство русский язык?
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
«Хрен редьки не слаще»: облегчит ли педагогам жизнь новая схема начисления зарплат
Обзор Mercedes GLC
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
8 мифов и фактов о животных
Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса
Sinister «Deformation of the Holy Realm»