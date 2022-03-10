В России появился список компаний для возможной национализации
McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.
"В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России... Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", — цитирует издание слова Павлова.
Он также отметил, что к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. В отношении этих компаний будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.
"Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — поясняет Павлов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил, что все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что, если организовать демонстративную замену вывесок покинутых "MacDonalds" на вывески "бесплатный туалет" и транслировать это на весь мир в прямом эфире?
Для твоего сведения, не у всех такое радужное настроение. Цивилизованные и умные люди в России совсем этому не рады, а даже наоборот - в ужасе.
Дебилы то радуются, конечно. Просто они даже не могут сепредставить, что нас всех ожидает
Ничего не попутал? Это ес то почти умер? А мы то как процветать сейчас будем без них, ух!
Засверкаем всеми дырками, не будем знать какую вперёд и чем прикрыть. Радуйся, рванина.
Правильно кто-то сказал, что сейчас наступает время тех, кто царапает машины гвоздем.
Убогих с одной извилиной
Красивый пост ты настрочил, эмоциональный.
И кто же создал для нашей родины это трудное время? И зачем это было делать вообще?
Народ и так бедствовал, а сейчас и вообще небо с овчинку покажется. Нечего тут чизбургеру делать в этом унынии изгоя мира