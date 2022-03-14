Маск вызвал Путина на поединок, поставив на кон Украину

17:08 14.03.2022

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети вызвал на поединок президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен поставил на кон Украину.

Глава Tesla и SpaceX не пояснил, в каком именно формате должен происходить поединок. Однако Маск отметил, что встреча должна быть «один на один».

«Вы согласны на этот бой?» — спросил Маск. К своему посту миллиардер прикрепил аккаунт президента, являющийся верифицированной страницей Кремля на английском языке.

На вопросы пользователей в социальной сети Маск уточнил, что «абсолютно серьезен» в своем предложении.

Бизнесмену уже на своей странице ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он процитировал фрагмент произведения Александра Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».

«Ты, бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок; это было б лишь времени трата, обгони-ка сперва моего брата», — написал Рогозин.