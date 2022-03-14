Маск вызвал Путина на поединок, поставив на кон Украину
Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети вызвал на поединок президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен поставил на кон Украину.
Глава Tesla и SpaceX не пояснил, в каком именно формате должен происходить поединок. Однако Маск отметил, что встреча должна быть «один на один».
«Вы согласны на этот бой?» — спросил Маск. К своему посту миллиардер прикрепил аккаунт президента, являющийся верифицированной страницей Кремля на английском языке.
На вопросы пользователей в социальной сети Маск уточнил, что «абсолютно серьезен» в своем предложении.
Бизнесмену уже на своей странице ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он процитировал фрагмент произведения Александра Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».
«Ты, бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок; это было б лишь времени трата, обгони-ка сперва моего брата», — написал Рогозин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украина принадлежит Маску? Ставить на кон то что тебе не принадлежит. Гнусный жулик и проходимец Илон Маск.
В дзюдо Путину нет равных, Маску его не победить!
А Маск что - распоряжается Украиной? Нет? Тогда он просто очередной клоун. Да? Тогда что такое Украина?
и чего можно ждать от этих западных "джентльменов" ? Уютные дурдома их давно ждут, а они даже без справок все по планете шастают.
тупого нацизма. Без затей.