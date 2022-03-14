Маск вызвал Путина на поединок, поставив на кон Украину

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети вызвал на поединок президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен поставил на кон Украину.

Глава Tesla и SpaceX не пояснил, в каком именно формате должен происходить поединок. Однако Маск отметил, что встреча должна быть «один на один».

«Вы согласны на этот бой?» — спросил Маск. К своему посту миллиардер прикрепил аккаунт президента, являющийся верифицированной страницей Кремля на английском языке.

На вопросы пользователей в социальной сети Маск уточнил, что «абсолютно серьезен» в своем предложении.

Бизнесмену уже на своей странице ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он процитировал фрагмент произведения Александра Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».

«Ты, бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок; это было б лишь времени трата, обгони-ка сперва моего брата», — написал Рогозин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2022, 20:47
    Гость: Старый Сунь

    Украина принадлежит Маску? Ставить на кон то что тебе не принадлежит. Гнусный жулик и проходимец Илон Маск.

  3. 14.03.2022, 20:43
    Гость: Русфанат

    А Маск что - распоряжается Украиной? Нет? Тогда он просто очередной клоун. Да? Тогда что такое Украина?

  4. 14.03.2022, 20:33
    Гость: Ну

    и чего можно ждать от этих западных "джентльменов" ? Уютные дурдома их давно ждут, а они даже без справок все по планете шастают.

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