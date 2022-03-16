В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

16:51 16.03.2022

Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать соответствующее заявление главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского и спросили, устраивает ли Кремль такой вариант демилитаризации Украины.

"Это вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Также в Кремле посчитали невозможным прокомментировать вопрос, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой, в условиях продолжающихся переговоров между Россией и Украиной.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", - заявил Песков.