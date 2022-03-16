В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

Песков

Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать соответствующее заявление главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского и спросили, устраивает ли Кремль такой вариант демилитаризации Украины.

"Это вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Также в Кремле посчитали невозможным прокомментировать вопрос, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой, в условиях продолжающихся переговоров между Россией и Украиной.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", - заявил Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 22:01
    Гость: Что настолько плохи наши дела на Украине

    Что такие компромиссы пошли? Тогда ,что вы нам мозги парите?

  3. 16.03.2022, 21:14
    Гость: со стороны

    Ну, блин, бред. И это, пардон, великое государство. Украина благодаря деятельности постсоветской "илиты" и так разоружена до крайности. Вспомнить хотя бы доклад Секретаря СНБО покойного Марчука (конец 90-х) о том, сколько получила Украина от 3 военных округов ВС СССР и сколько осталось на это время. А тогда, кстати, и Крылатые ракеты дальнего и ближнего действия, тысяч под 10, боевые самолеты штук 800 или больше, вертолеты и т.д. Генералы и полковники тоже хотели вместе с чиновниками иметь дворцы, яхты, тачки, поэтому торговали только так. Ну, и в итоге какой милитаризм? А Шведская и финская армии существенно уменьшились в нач. 0-х, как сейчас - не знаю.

  4. 16.03.2022, 20:54
    Гость: Фома

    ну так Швеция , вроде, тоже жаждет в НАТО. И чем скандинавские соседи будут лучше и безопаснее киевских?

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