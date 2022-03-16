Путин рассказал о последствиях получения Киевом ядерного оружия

Владимир Путин

В обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы Россия. Об этом в среду, 16 марта, на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил о том, что прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь собственное ядерное оружие и средства его доставки.

«Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия», — приводит его слова газета «Известия».

Днем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны. Он подчеркнул, что при поддержке Запада заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны — не пустые слова.

5 марта Путин заявил, что возможное размещение ядерного оружия на Украине ставит под сомнение будущее этой страны. Глава государства отметил, что Россия не может пройти мимо намерений соседней страны получить ядерный статус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 23:56
    Гость: Я тебе скажу, только

    ты не обижайся:
    Конечная цель - раз и навсегда покончить с болезнью "украинизм" и поражённых ею "украинцев", чтобы на Украине жили уэсэсэрцы, которые были достойными людьми.

  2. 16.03.2022, 23:37
    Гость: если кто чнго ляпнул

    Хохлы "ляпают" уже много лет, не стесняясь в выражениях.Дамы сумасшедшие на митингах так и заявляют,что родились,чтобы уничтожить Россию. Скакуны на майдане прыгали, что орали? Спасибо нашему президенту ВВ.Путину что наконец то начал защищать Россию и Новороссию! 8 лет уроды-фашисты убивали детей,женщин,стариков на Донбассе и в Луганске. Не на словах,а физически с поддержкой из европы и сша,англии.

  5. 16.03.2022, 22:25
    Гость: Вова

    А ты, Хость, почему не занимаешься своим прямым бабьим делом, варкой уркаїнського борщу?!

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