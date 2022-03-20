Врачи оценивают состояние Владимира Жириновского как критическое

14:24 20.03.2022

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него септический шок, пишет Телеграм-канал 112.

За последние сутки в состоянии политика отмечена выраженная отрицательная динамика. Лёгкие полностью отекли.

Врачи снова ввели Жириновского в медикаментозную кому, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика. Он стал больше времени проводить без поддержки ИВЛ.