Врачи оценивают состояние Владимира Жириновского как критическое

Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него септический шок, пишет Телеграм-канал 112.

За последние сутки в состоянии политика отмечена выраженная отрицательная динамика. Лёгкие полностью отекли.

Врачи снова ввели Жириновского в медикаментозную кому, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика. Он стал больше времени проводить без поддержки ИВЛ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.03.2022, 22:04
    Гость: Извините,

    вроде не дурак, пусть спасибо скажет мурашке, голиковой, поповой,
    гинзбургу и кое кому еще. Не кололся бы, не валялся.

  4. 20.03.2022, 21:08
    Гость: понятно дело раз за месяц ни разу не показали

    по телевизору такую персону, значит дело плохо и дажн кремлевская медицина бессильна.
    А как быть простым людям?

  5. 20.03.2022, 20:39
    Гость: Феофан

    Поэтому этот проект сейчас временно прикрыли, потому что это обман честных людей! А, ты уши развесь и продолжай верить, тому что тебе влили из зомбоящика!

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