Врачи оценивают состояние Владимира Жириновского как критическое
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него септический шок, пишет Телеграм-канал 112.
За последние сутки в состоянии политика отмечена выраженная отрицательная динамика. Лёгкие полностью отекли.
Врачи снова ввели Жириновского в медикаментозную кому, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика. Он стал больше времени проводить без поддержки ИВЛ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Расскажет на концерте
вроде не дурак, пусть спасибо скажет мурашке, голиковой, поповой,
гинзбургу и кое кому еще. Не кололся бы, не валялся.
Надеюсь встретит с нами НАШУ победу над неофашизмом
по телевизору такую персону, значит дело плохо и дажн кремлевская медицина бессильна.
А как быть простым людям?
Поэтому этот проект сейчас временно прикрыли, потому что это обман честных людей! А, ты уши развесь и продолжай верить, тому что тебе влили из зомбоящика!