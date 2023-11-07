В ГИБДД призвали срочно запретить детям в России ездить на электросамокатах
В России необходимо как можно скорее запретить детям до 18 лет езду на электросамокатах, заявил замглавы управления ГИБДД по Москве Евгений Логиновский.
Логиновский сообщил, что с начала 2023 года в России случилось 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них в 271 попали люди, не достигшие 18 лет. А большая часть аварий на электросамокатах среди несовершеннолетних (213) произошла с детьми до 16, пишет РБК.
В конце октября «Коммерсантъ» написал, что власти России планируют ужесточить регулирование езды на СИМ, в частности на электросамокатах. План состоит из 27 пунктов и рассчитан до 2025 года. До конца года Минтранс должен подготовить поправки к КоАП, которые ужесточат ответственность для пользователей СИМ. В следующем году Минтранс, МВД и Минцифры подготовят поправки к ПДД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А запретить в два счета. Кто запрещает запрещать? Депутатское благодушное невмешательство?
"Не до этого нам", "пусть всё идет, как идет", "ах, отстаньте"???
Левацкое мЫшленье - запретить, расстрелять и поделить..
Единственная проблема тут, это движение моторизованных лисапедов по тротуарам. Они должны двигаться по дорогам предназначенным для моторизованных средств передвижения.
Им разумеется страшно - собьют.
Достаточно посмотреть ролики стоп-хам, придурковатых дебилов много.
Решается проблема легко - одна сторона тротуаров может быть назначена для движения всех этих лисапедов.
Тротуары все равно в наше время пустуют..
Вы ошибаетесь.В среднем,ежедневно в России от дтп погибает 50-52 человека-ЕЖЕДНЕВНО!Это на дорогах,теперь к ним добавились ещё добавились покалеченные или погибшие на Тротуарах!!! от самокатчиков,реже-велосипедистов.
Это любовь, а значит и будущие солдаты для войны с Украиной в 2040-50 годах.
Если,ей это нравится.