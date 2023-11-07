В ГИБДД призвали срочно запретить детям в России ездить на электросамокатах

18:15 7.11.2023

В России необходимо как можно скорее запретить детям до 18 лет езду на электросамокатах, заявил замглавы управления ГИБДД по Москве Евгений Логиновский.

Логиновский сообщил, что с начала 2023 года в России случилось 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них в 271 попали люди, не достигшие 18 лет. А большая часть аварий на электросамокатах среди несовершеннолетних (213) произошла с детьми до 16, пишет РБК.

В конце октября «Коммерсантъ» написал, что власти России планируют ужесточить регулирование езды на СИМ, в частности на электросамокатах. План состоит из 27 пунктов и рассчитан до 2025 года. До конца года Минтранс должен подготовить поправки к КоАП, которые ужесточат ответственность для пользователей СИМ. В следующем году Минтранс, МВД и Минцифры подготовят поправки к ПДД.