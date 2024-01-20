Суд впервые оправдал участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

12:24 20.01.2024

В Новочеркасском гарнизонном военном суде (ГВС) вынесен первый оправдательный приговор участнику СВО, обвиняемому в убийстве сослуживца. Шестеро присяжных Новочеркасского ГВС единогласно вынесли вердикт о невиновности 41-летнего контрактника из Чечни Зайнди Такаева в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, пишет "Коммерсант".

17 января судья Артем Каплунов на основании вердикта вынес оправдательный приговор, освободил фигуранта из-под стражи, а также признал за обвиняемым право на реабилитацию. Зайнди Такаев за свое полуторагодовое содержание под стражей может требовать от правоохранителей моральную и материальную компенсацию.

Представители потерпевшего Шахбанова и прокуратуры Южного военного округа (ЮВО) с решением суда не согласились, обратившись с жалобой и соответствующим надзорным представлением в апелляционную инстанцию — Южный окружной военный суд. Поводом для обращения стали процессуальные нарушения, допущенные, по версии оппонентов Зайнди Такаева, в гарнизонном суде. По мнению авторов жалобы, единогласное оправдательное решение могло быть принято присяжными из-за оказанного на них давления.

События, о которых шла речь в процессе, произошли 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городке Первомайск ЛНР. Вечером того дня там отдыхала компания молодых людей из военнослужащих-контрактников 163-го танкового полка, арендовавших квартиры в доме, и двух девушек из местных. По данным участников застолья, они расположились в стоящей во дворе беседке, чтобы пожарить шашлыки и выпить пива, а когда продукты и напитки кончились, стали расходиться. Вагиф Мирзоев, взяв свой автомат Калашникова и пистолет Макарова, отправился домой спать, невооруженный Магомед Дибиров пошел к своему автомобилю, а Зайнди Такаев — в туалет. Поскольку до стоявшей во дворе будки было всего несколько метров, свой автомат боец оставил в беседке.

Таким образом, в 21:30, как говорят отдыхавшие, за столом остались только 20-летние Анастасия, София и их ровесник, рядовой Магомед Шахбанов. В этот момент по ним и был открыт огонь.

Девушки, по их словам, успели спрятаться под стол, а их единственный спутник погиб — пуля пробила голову Магомеду Шахбанову навылет.

Как пояснил следствию водитель Зайнди Такаев, он, как старший и наиболее опытный военнослужащий в компании, сразу понял, что по беседке стреляют из соседних кустов. Он, по его словам, заскочив в беседку, схватил свой стоявший у лавочки автомат и открыл ответный огонь в сторону кустов. Боец не видел нападавших из-за наступивших сумерек, но начатую атаку ему удалось отразить, после чего Зайнди Такаев вызвал на место происшествия двух своих соседей-врачей и военную полицию.

При этом девушки-свидетельницы изложили другую версию событий. По их словам, перед уходом домой боец Мирзоев оставил пистолет своему сослуживцу и соседу по квартире Такаеву и именно из этого оружия был убит рядовой Шахбанов.

Как утверждали девушки, "Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову". «Увидев это, я и Соня спрятались под стол»,— заявила свидетель Анастасия.

Военнослужащие Мирзоев и Дибиров пояснили следствию, что у их товарищей Шахбанова и Такаева не было никаких поводов для вражды. По их данным, все участвовавшие в застолье мужчины знали друг друга еще со сборного пункта в Новочеркасске, они вместе отправились на СВО, а оказавшись в боевых условиях, поддерживали своих.

Сотрудники военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЮВО, возбудившие уголовное дело по факту убийства рядового Шахбанова (ч. 1 ст. 105 УК РФ), поверили все же девушкам. Сразу после стрельбы в беседке Зайнди Такаев был задержан военными полицейскими и отправлен под конвоем в Луганск. Еще через две недели его доставили в СИЗО Ростова-на Дону, обвинили в убийстве и взяли под арест по ходатайству военного следствия. Под стражей обвиняемый оставался вплоть до вынесения ему оправдательного приговора.