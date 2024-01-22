ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Центризбирком России официально принял документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, сообщает "Интерфакс".

Документы приняли секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента.

Ранее из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили 315 тыс. подписей, собранных в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на предстоящих выборах.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2024, 23:15
    Гость: а ЦИК в курсе

    что это противоречит Конституции (больше двух сроков нельзя). Здесь правовое государство или как? С правовой точки зрения все это не легитимно...с вытекающими...

  5. 22.01.2024, 21:57
    Гость: Да ты, шо?!

    Значит, вы признаёте ГРОМАДНУЮ "ответственность" Зеленского перед народом?

Все комментарии (33)
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