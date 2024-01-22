ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента
Центризбирком России официально принял документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, сообщает "Интерфакс".
Документы приняли секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента.
Ранее из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили 315 тыс. подписей, собранных в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на предстоящих выборах.
16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.
Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что это противоречит Конституции (больше двух сроков нельзя). Здесь правовое государство или как? С правовой точки зрения все это не легитимно...с вытекающими...
Борис Надеждин либерал,одно время был депутатом Гос думы.
подлинными оказались 600 тысяч одна подпись!
из иванов родства не помнящих.
Значит, вы признаёте ГРОМАДНУЮ "ответственность" Зеленского перед народом?