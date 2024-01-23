16:00 23.01.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения США и России не наладятся, если Дональд Трамп вновь станет американским президентом, заявил он в интервью телеканалу CBS.

Лавров выразил сомнения в том, что возможны какие-либо изменения, поскольку, по его мнению, стимул к разрушению российско-американских отношений начал еще президент Джордж Буш-младший, объявив президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам, пишут "Ведомости".

Глава МИДа также отметил, что пересмотреть этот вопрос должны те, кто игнорировал "добрую волю" Путина в течение его первых двух сроков. Вместо этого, по его словам, наблюдается нынешнее поколение политиков в США, которые "не извлекли никаких уроков из неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР".

Лавров подчеркнул несоблюдение обещания странами НАТО о нерасширении блока, данного бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву, и отметил, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях расширения военного союза.

Министр иностранных дел также заявил о готовности выслушать тех, кто искренне заинтересован в справедливости, включая создание справедливых отношений между Россией и Украиной, что, по его словам, включает прекращение западной политики использования Украины в качестве инструмента для ведения войны против России.