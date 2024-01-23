Лавров исключил налаживание отношений с США и в случае победы Трампа

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения США и России не наладятся, если Дональд Трамп вновь станет американским президентом, заявил он в интервью телеканалу CBS.

Лавров выразил сомнения в том, что возможны какие-либо изменения, поскольку, по его мнению, стимул к разрушению российско-американских отношений начал еще президент Джордж Буш-младший, объявив президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам, пишут "Ведомости".

Глава МИДа также отметил, что пересмотреть этот вопрос должны те, кто игнорировал "добрую волю" Путина в течение его первых двух сроков. Вместо этого, по его словам, наблюдается нынешнее поколение политиков в США, которые "не извлекли никаких уроков из неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР".

Лавров подчеркнул несоблюдение обещания странами НАТО о нерасширении блока, данного бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву, и отметил, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях расширения военного союза.

Министр иностранных дел также заявил о готовности выслушать тех, кто искренне заинтересован в справедливости, включая создание справедливых отношений между Россией и Украиной, что, по его словам, включает прекращение западной политики использования Украины в качестве инструмента для ведения войны против России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2024, 22:43
    Гость: Сябръ

    А ты молодец,все правильно понимаешь:
    ...а он -- мне и Харьков с Одессой нужны. Ему: ок, забирай и их, а он: а как же Киев -- мать городов русских? И так до бесконечности. Галиция -- русское княжество, Рига -- русский город, да и Варшава вообще-то тоже...
    Вот насчет Варшавы,и тем более галицаев- нафиг оно надо русским.
    Не путай лукаво исконно русские земли (ты их верно назвал,хлть и кривляясь )с вековечно враждебной нерусью :)

  5. 23.01.2024, 21:19
    Гость: Анюта

    Республиканцы против НАТО,а демократы за. Не в 19-м веке живем когда демократы нам лояльны были.

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