Песков: обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

13:40 23.01.2024

Обстрелы Харькова и Киева, произошедшие во вторник, не являются российским ответом на воскресный удар по рынку в Донецке, военные РФ не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, можно ли говорить, что обстрелы Харькова и Киева стали ответом на удар по Донецку.

"Нет, нельзя", - отреагировал Песков.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - приводит его слова "Интерфакс".

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в воскресенье по Кировскому району Донецка был нанесен "комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм". По его данным, в результате атаки 27 человек погибли, еще 25 получили ранения.

Сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.