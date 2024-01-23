Песков: обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

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Обстрелы Харькова и Киева, произошедшие во вторник, не являются российским ответом на воскресный удар по рынку в Донецке, военные РФ не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, можно ли говорить, что обстрелы Харькова и Киева стали ответом на удар по Донецку.

"Нет, нельзя", - отреагировал Песков.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - приводит его слова "Интерфакс".

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в воскресенье по Кировскому району Донецка был нанесен "комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм". По его данным, в результате атаки 27 человек погибли, еще 25 получили ранения.

Сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.01.2024, 20:43
    Гость: Vlad

    У нормальнвх людей - отодвинуть линюю фронта так, чтобы хотя бы гаубичные снаряды не могли долетать до территории России....А что до 2022 года они туда долетали ?

  3. 23.01.2024, 20:29
    Гость: Вообще-то

    Там техникум, а на стадионе дети занимаются. Какой дурак там будет производством заниматься?

  5. 23.01.2024, 19:12
    Гость: А снарядики

    152 мм интересные - их идентифицировали, как Краснополь, которых у ВСУ, никогда и не было.

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