Песков считает необходимым международное расследование преступлений Киева

10:17 25.01.2024

Преступления киевского режима точно нужно разбирать в ходе международного расследования, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского "инициировать международное расследование" по крушению российского самолета Ил-76, перевозившего пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", - приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

В ответ на вопрос, может ли Москва как-то объяснить решение Киева сбить самолет со своими же военными, Песков предложил позвонить в администрацию президента Украины и спросить об этом ее представителей.

По данным Минобороны России, ВСУ сбили российский Ил-76 с пленными украинскими военными, летевшими на обмен, из зенитного ракетного комплекса, установленного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет.