Песков считает необходимым международное расследование преступлений Киева
Преступления киевского режима точно нужно разбирать в ходе международного расследования, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского "инициировать международное расследование" по крушению российского самолета Ил-76, перевозившего пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", - приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.
В ответ на вопрос, может ли Москва как-то объяснить решение Киева сбить самолет со своими же военными, Песков предложил позвонить в администрацию президента Украины и спросить об этом ее представителей.
По данным Минобороны России, ВСУ сбили российский Ил-76 с пленными украинскими военными, летевшими на обмен, из зенитного ракетного комплекса, установленного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
рыбий глаз извертелся на пупке красава аминь
Ни Индия,ни Китай даже при голосовании в ООН ни разу не поддержали.Нашел тоже "друзей",имбецил.
"одноглазый" бандеровец не видит Индию и Китай.
А там уже давно был суд и виновные найдены.
не расследовало до сих пор МН17.