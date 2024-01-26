Путин: начало СВО было не началом войны, а попыткой прекратить войну
В зоне СВО, протяженность которой составляет почти 2 тыс. км, находятся свыше 600 тыс. российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО.
"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решений. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км, - и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек", - приводит его слова "Интерфакс".
По словам Путина, механизм обеспечения специальной военной операции, равно как и любой другой государственный механизм, "работает с известными административными издержками".
Президент также заявил об уверенности в достижении целей специальной военной операции.
По его словам, начало СВО было не началом войны, а попыткой прекратить войну, начатую украинским руководством.
"Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил", - подчеркнул президент.
"Что касается решения о начале СВО, я много раз об этом говорил, но в этой аудитории скажу еще раз. Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России, никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов быть и не может, и не было", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. "Чего только ни делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли. Ну, все. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином были националисты и те, кто их представляет", - сказал Путин.
Он заметил, что кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, все равно националистическая платформа и ее представители очень быстро всех подчиняли своей воле. "Потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки", - сказал Путин.
При этом Россия, отметил он, "очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами, выстраивала отношения". "И в мыслях не было никаких других (средств - ред.)", - сказал президент РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ответ - тоже. Каждый мнит себя стратегом..
Бидончик уже давно лежит, и чего сидите? Пора выносить!
Вдумайтесь в то кто планировал СВО. Один из ведущих разработчиков СВО это В.Мединский, глава делегации по переговорам с Украиной. Не бывает, чтобы человека не посвященного во все малейшие детали планируемой
операции поставили на важнейший пост и доверили ему переговоры с сопредельной стороной. Как можно было доверить такой пост человеку без головы. Установить в блокадном Лениграде памятную доску союзнику Гитлера по блокаде Маннергейму мог только полность бесбашенный кретин! Ну совсем клиент психушки. И его Путин включает в состав разработчиков и поручает вести переговоры. Кто после этого Путин и чем все это закончится?
Как вам, не грамотным, объяснить, что управление - есть процесс информационный? Сначала дают мощный пинок по прокуренным Бандерой мозгам, и только после этого нацюки подпишут капитуляцию.
вполне конкретный.