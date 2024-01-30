Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие

14:38 30.01.2024

Курильские острова — это российская территория, Москва будет их развивать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Так Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему рассчитывает подписать с Москвой мирный договор после решения территориального спора, пишет РБК.

По словам Медведева, «никто не против» заключения договора, если при этом будет учтено, что «территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда». Зампред Совбеза заявил, что не считает Курилы спорными территориями, и ему «глубоко наплевать» на то, что японская сторона думает о «так называемых Северных территориях». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.