Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие

Курильские острова — это российская территория, Москва будет их развивать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Так Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему рассчитывает подписать с Москвой мирный договор после решения территориального спора, пишет РБК.

По словам Медведева, «никто не против» заключения договора, если при этом будет учтено, что «территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда». Зампред Совбеза заявил, что не считает Курилы спорными территориями, и ему «глубоко наплевать» на то, что японская сторона думает о «так называемых Северных территориях». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2024, 17:41
    Гость: Спокойный хрен

    Развивать это вообще не про Россию, если речь конечно не идёт о коррупции. Видели мы кадры с этих самых Курилов - антиутопия какая-то. Убитые дома, убитые дороги, депрессивные люди смотрят на океан в сторону Японии. Иногда вопрошают: Путин дай! А дай, как известно, уехал в Китай.

  2. 30.01.2024, 17:30
    Гость: Русский

    ..."не переживай", ты так. Сейчас на ближайшую перспективу у России - вернуть СВОЮ Прибалтику.
    Гос.дума по акваториям Баренцева моря вопрос закроет- дератифицирует. А дальше по накатанной...! Неслучайно глава НАТО ( бывший руководитель Норвегии) так сильно переживает за поражения хохлов на полях СВО.

  3. 30.01.2024, 16:46
    Гость: Ха

    Такой же, как Норвегия от него уже получила? Так он и за тот сюрприз ещё не ответил.

  5. 30.01.2024, 16:23
    Гость: неврипатолог

    Мне кажется что разговаривать с япошками , очевидная напраслина мы соседи , а не мериканцы. Это разговор с тенью... , апона мать.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Эксперт по ЖКХ предложил деприватизировать квартиры малоимущих россиян
Опубликован список украинских военнопленных, летевших на сбитом Ил-76
Кто виноват в трагедии ИЛ-76 и можно ли было ее избежать?
Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии
Избранное
Америку превратят в проходной двор
«Сегодня провозглашаемые противниками России нелепости ни на правдоподобие, ни на не внутреннюю целостность построения и не претендуют»
Чернышев / Булгаков «Память»
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
«Крематорий», 8 октября, «Мумий Тролль Music Bar»
«Сваливать случившееся исключительно на провокаторов и политтехнологов с Украины – значит лгать обществу и себе»
Бремя белого человека. Эффект Трампа
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
RAF «Фиалки Монмартра» (кассета + стикер)
Все об овощах и фруктах: полезные свойства
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации