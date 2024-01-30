Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие
Курильские острова — это российская территория, Москва будет их развивать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Так Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему рассчитывает подписать с Москвой мирный договор после решения территориального спора, пишет РБК.
По словам Медведева, «никто не против» заключения договора, если при этом будет учтено, что «территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда». Зампред Совбеза заявил, что не считает Курилы спорными территориями, и ему «глубоко наплевать» на то, что японская сторона думает о «так называемых Северных территориях». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Развивать это вообще не про Россию, если речь конечно не идёт о коррупции. Видели мы кадры с этих самых Курилов - антиутопия какая-то. Убитые дома, убитые дороги, депрессивные люди смотрят на океан в сторону Японии. Иногда вопрошают: Путин дай! А дай, как известно, уехал в Китай.
..."не переживай", ты так. Сейчас на ближайшую перспективу у России - вернуть СВОЮ Прибалтику.
Гос.дума по акваториям Баренцева моря вопрос закроет- дератифицирует. А дальше по накатанной...! Неслучайно глава НАТО ( бывший руководитель Норвегии) так сильно переживает за поражения хохлов на полях СВО.
Такой же, как Норвегия от него уже получила? Так он и за тот сюрприз ещё не ответил.
Юморист?
Мне кажется что разговаривать с япошками , очевидная напраслина мы соседи , а не мериканцы. Это разговор с тенью... , апона мать.