Матвиенко поручила проследить за сроками сдачи российских самолетов

15:59 7.02.2024

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов поручила комитету по экономической политике вести контроль сроков строительства гражданских самолетов, обозначенных в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г.

Матвиенко напомнила о регулярно возникающих проблемах в сфере межрегиональных авиаперевозок и добавила, что по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы в ближайшие шесть лет предусмотрена поставка более 1000 новых отечественных самолетов.

«Я не специалист-авиатор, я просто знаю: есть поручение президента, есть программа, определено количество самолетов – они должны быть построены и переданы нашим авиакомпаниям», – приводит слова главы Совфеда газета «Ведомости».

Самый строгий спрос будет с Андрея Кутепова, возглавляющего комитет по экономической политике постоянного мониторинга и контроля, уточнила Матвиенко.