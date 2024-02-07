Матвиенко поручила проследить за сроками сдачи российских самолетов

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов поручила комитету по экономической политике вести контроль сроков строительства гражданских самолетов, обозначенных в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г.

Матвиенко напомнила о регулярно возникающих проблемах в сфере межрегиональных авиаперевозок и добавила, что по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы в ближайшие шесть лет предусмотрена поставка более 1000 новых отечественных самолетов.

«Я не специалист-авиатор, я просто знаю: есть поручение президента, есть программа, определено количество самолетов – они должны быть построены и переданы нашим авиакомпаниям», – приводит слова главы Совфеда газета «Ведомости».

Самый строгий спрос будет с Андрея Кутепова, возглавляющего комитет по экономической политике постоянного мониторинга и контроля, уточнила Матвиенко.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2024, 00:10
    Гость: Интересно...

    В хорошо отлаженном госаппарате работа над убедительным объяснением, почему не было выполнено поручение президента, начинается одновременно с подготовкой данного поручения.

  3. 07.02.2024, 23:49
    Гость: Скептик

    И что они могут сделать?
    Кстати, а сколько поручений президента выполнено?
    Ну, кроме вывоза денег за границу, распила бюджета и грабежа населения?

  5. 07.02.2024, 23:09
    Гость: профессионал

    Это надо по 150 самолётов в год производить. И то только 900 получится. Однако!

Все комментарии (39)
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