Матвиенко поручила проследить за сроками сдачи российских самолетов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов поручила комитету по экономической политике вести контроль сроков строительства гражданских самолетов, обозначенных в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г.
Матвиенко напомнила о регулярно возникающих проблемах в сфере межрегиональных авиаперевозок и добавила, что по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы в ближайшие шесть лет предусмотрена поставка более 1000 новых отечественных самолетов.
«Я не специалист-авиатор, я просто знаю: есть поручение президента, есть программа, определено количество самолетов – они должны быть построены и переданы нашим авиакомпаниям», – приводит слова главы Совфеда газета «Ведомости».
Самый строгий спрос будет с Андрея Кутепова, возглавляющего комитет по экономической политике постоянного мониторинга и контроля, уточнила Матвиенко.
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понимает. Она и в гвоздях спец, и в самолетах.
В хорошо отлаженном госаппарате работа над убедительным объяснением, почему не было выполнено поручение президента, начинается одновременно с подготовкой данного поручения.
И что они могут сделать?
Кстати, а сколько поручений президента выполнено?
Ну, кроме вывоза денег за границу, распила бюджета и грабежа населения?
в этом понимает
Это надо по 150 самолётов в год производить. И то только 900 получится. Однако!