Суд дал 7 и 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

© KM.RU, Михаил Попов

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Другие фигуранты дела — администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев — получили 7 лет колонии, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов. 

Суханов признал вину частично, другие не признали.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме по ходатайству потерпевшей стороны.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё , все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?» — написала Ксения Собчак в телеграм-канале после приговора.

Дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб., настаивало обвинение.

Собчак в ноябре 2022 года извинилась перед Чемезовым за действия Романовского, Суханова и Бигаева. Она указала, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.02.2024, 16:08
    Гость: Штурман

    На эту мадам клеймо ставить нигде. Где скандал,там милое дитя преемника. Может хватить дурить и пора признать ее иноагентом?

  5. 12.02.2024, 15:18
    Гость: Да

    Судя по многочисленным фактам,в России планомерно уничтожается государственный суверенитет, а проводимая путиным политика в скором будущем может привести к экономическому порабощению Китаем и вымеранию населения России.......

Все комментарии (11)
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