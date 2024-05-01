Шойгу поручил нарастить поставки оружия для поддержки темпов наступления

© Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск, пишет "Интерфакс".

На совещании, в котором принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО и характеру действий противника.

В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом СВО и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - заявил Шойгу.

Министр обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне СВО. Он поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.05.2024, 18:54
    Гость: сергей-57

    короче- если темпы наступления будут такие же, с какими разворовывал минобороны "енерал" иванов, то ещё до конца этого года освободим всё левобережье+николаевскую и одесскую области.

  4. 01.05.2024, 18:53
    Гость: Так или иначе

    Количество ракет и бомб конечно. Рано или поздно придется начинать их воспроизводить. А кому? Таджикам?

  5. 01.05.2024, 18:23
    Гость: необходимо

    правящей верхушке срезать зарплату процентов на 25-50 и привлечь олигархов-патриотов для повышения обороноспособности страны.Вот тогда рост будет.

Все комментарии (30)
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