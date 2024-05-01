Шойгу поручил нарастить поставки оружия для поддержки темпов наступления

12:40 1.05.2024

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск, пишет "Интерфакс".

На совещании, в котором принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО и характеру действий противника.

В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом СВО и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - заявил Шойгу.

Министр обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне СВО. Он поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.