В Курской области мигрантам запретили работать таксистами

© KM.RU, Алексей Белкин

Иностранные граждане не будут работать водителями такси в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%. По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много", - приводит его слова "Интерфакс".

Старовойт отметил, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 02.05.2024, 15:12
    Гость: Прохожий

    Да, что действительно что-ли на реальную стройку, когда можно сразу свинтить на непыльное и где-то почетное таксование в лучшем городе мира. Пускай руззкие работают, мне нужно жене помочь разобраться с маткапиталом. В 4й раз в этом году на сносях. Руззкие все пьют, у всех белая горячка, не могут даже фигу родить.

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