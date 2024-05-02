В Курской области мигрантам запретили работать таксистами
Иностранные граждане не будут работать водителями такси в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%. По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много", - приводит его слова "Интерфакс".
Старовойт отметил, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
придется грабить.
ты жестокий человек. домой их надо, за свой счет
просто их запретить
уедет без уха.
Да, что действительно что-ли на реальную стройку, когда можно сразу свинтить на непыльное и где-то почетное таксование в лучшем городе мира. Пускай руззкие работают, мне нужно жене помочь разобраться с маткапиталом. В 4й раз в этом году на сносях. Руззкие все пьют, у всех белая горячка, не могут даже фигу родить.