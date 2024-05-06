Кремль анонсировал большую международную программу Путина после инаугурации

22:40 6.05.2024

Президент РФ Владимир Путин 8 мая, на следующий день после инаугурации, примет участие в первом крупном международном мероприятии - в юбилейном заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Москву приедут премьер-министр Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на саммит приглашены главы государств-наблюдателей - лидеры Узбекистана и Кубы.

Саммит ЕАЭС традиционно пройдет сначала в узком, потом в расширенном составе, где уже будут подписаны согласованные документы, пишет "Российская газета" со ссылкой на помощника президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

Представитель Кремля также объявил список международных лидеров, которые примут участие в параде 9 мая, и анонсировал первый зарубежный визит Путина в Китай.

В День Победы, 9 мая, у Владимира Путина тоже будет насыщенная международная повестка - на параде будут присутствовать лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президенты Кубы, Лаоса и республики Гвинея-Бисау. Кроме того, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, главы диппредставительств и военные атташе дружественных государств.

В этот же день президент проведет серию двусторонних переговоров с президентами Кубы, Лаоса и республики Гвинея-Бисау.

Ушаков также подтвердил, что Владимир Путин после официального вступления в должность совершит свою первую международную поездку в Китай, причем это будет государственный визит, который предусматривает посещение не только Пекина, но и другого города. "Это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина после выборов в Китае", - уточнил Ушаков.