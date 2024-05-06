Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием
Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны.
«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — цитирует сообщение ведомства РБК.
Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Маневры проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику.
В последние месяцы продолжается дискуссия о потенциальной отправке западных войск на Украину, начавшаяся после того, как французский президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий. Большинство других западных стран не поддержали эту идею. По словам Макрона, есть два условия для отправки контингента: прорыв российских войск и получение запроса от Украины. Париж мог бы провести наземную операцию против российской армии, допустил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Закономерное развитие событий. А именно того, что Россия влезла с войну со всем Западом не только без должной подготовки, но и максимально развалив и ослабив все, что можно- экономику, ВПК, армию и понасажав везде в руководство отъявленных мошенников, воров и дегенератов. Теперь придется балансировать на грани ядерной войны и грозить ядерным оружием. Ничего не поделаешь- уже явственно пахнет жареным. К тому же Россия сама раззадорила Запад своей нерешительностью и трусостью. А сейчас не мешало бы ушат холодной воды на голову Западу вылить- охладить немного нацистские разгоряченные головы. Надо бы сбить 2-3 разведывательных самолета НАТО, которые постоянно мотаются над Черным морем. Россия имеет полное право это сделать в соответствии с международным правом. Прекрасно, если удастся при этом взять нескольких пленных (и неплохо бы к ним в компанию захватить еще несколько западных бандитов на Украине). И никаких жестов доброй воли- пленных надо быстро судить судом военного трибунала и повесить как пособников нацистов. Вешать на Красной Площади с трансляцией в прямом эфире. И пригласить как можно больше западных дипломатов, корреспондентов и прочей мрази- пусть полюбуются. Время для заигрываний с Западом прошло. Росвласть своей беззубой политикой по отношению к украинским и западным нацистам поставила Россию на грань мировой ядерной войны. Такая политика для России убийственна.