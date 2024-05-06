Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием

11:21 6.05.2024

Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — цитирует сообщение ведомства РБК.

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Маневры проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику.

В последние месяцы продолжается дискуссия о потенциальной отправке западных войск на Украину, начавшаяся после того, как французский президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий. Большинство других западных стран не поддержали эту идею. По словам Макрона, есть два условия для отправки контингента: прорыв российских войск и получение запроса от Украины. Париж мог бы провести наземную операцию против российской армии, допустил он.