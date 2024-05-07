Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным днем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы день инаугурации президента сделать выходным днем и не исключила, что сенаторы выйдут с такой инициативой.
"Мне кажется, можно подумать - не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить - наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день", - приводит ее слова ТАСС.
"Мы подумаем об этом. Может быть, с таким предложением выйдем", - добавила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А повонять?
вертеле поджарить?
А может совместить с днём математика?
на ютубе спецы по фейсу говорят что "царь не настоящий"! Это клон был на присяге! Я не верюююююю! Ани вруууут!
за Бугром не признали его самопереизбрание...ни один посол-масол не пришел поздравить! И чё он будет делать? Продолжать сидеть в бункере и уже четвёртый год?