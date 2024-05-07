Журналистку Кеворкову арестовали по делу об оправдании терроризма
Басманный районный суд Москвы отправил журналистку Надежду Кеворкову под арест до 6 июля по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, Кеворкова в телеграм-канале разместила публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан».
Обвинение журналистке предъявили 6 мая, в ее доме прошли обыски, на следующий день в суд поступило ходатайство об аресте. 65-летняя Кеворкова не признала вину. Ее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ей вменяют два эпизода оправдания терроризма. Состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, когда журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля (был убит в Центральноафриканской Республике), а также в другом посте, от 2021 года, связанном с «Талибаном», пояснил защитник.
За Надежду Кеворкову поручились журналисты Ева Меркачева, Александр Проханов и Максим Шевченко (бывший муж госпожи Кеворковой), юрист Екатерина Гордон и отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.
Защита требовала домашнего ареста или личного поручительства, но суд удовлетворил ходатайство следствия.
Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и других изданий. Она занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.
Шевченко в своем телеграм-канале заявил, что Кеворкова «никогда не оправдывала терроризм», но, будучи журналисткой, освещала события судебного процесса по нападению на Нальчик в 2005 году. По его словам, журналистка всегда считала это актом терроризма и осуждала нападение на Нальчик. Текст Джемаля, процитированный ею в телеграм-канале, был об этом нападении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нельзя судить по нормам дня сегодняшнего проступки давнишние. Произвол получается.
А если я чего не знаю, так процитируйте те статьи, где бабёнка оправдывает терроризм. С радостью соглашусь и уверую в чистоту деяний наших правоохранителей.
.. крокус был построен на ипотечный кредит который,гос банк выдал и Кто его теперь вернёт ,-залог сгоревший только остался сбербанку и всем Кто его содержит клиентам??!!
.. интересно а, Когда за оправдание террористов расстреливавших из танков высший орган государственной власти страны ,и из пулеметов мирную демонстрацию в защиту конституционного. Строя в 93,перед телецентром ,начнут арестовывать??!!
Талибан стал террористами только после того как начал воевать против американских окупантов афганистана.
Никаких террактов и деятельности против рф талибановцы не ведут - с какого бодуна они "террористы" то?
А вот укрогестапо занимается террором против гражданского населения внутри рф, но террористической организацией до сих пор не признано.. Почему?
чтобы чужие боялись! Это так по-русски.
"поручились журналисты..., юрист... и отец гимнастки": "отец гимнастки" - это профессия или должность?
А пост 21-го года был посвящен какому приёму делегации талибов в Кремле - первому в начале июля или второму в конце октября, когда они уже захватили власть в Кабуле?