Журналистку Кеворкову арестовали по делу об оправдании терроризма

18:22 7.05.2024

Басманный районный суд Москвы отправил журналистку Надежду Кеворкову под арест до 6 июля по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Кеворкова в телеграм-канале разместила публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан».

Обвинение журналистке предъявили 6 мая, в ее доме прошли обыски, на следующий день в суд поступило ходатайство об аресте. 65-летняя Кеворкова не признала вину. Ее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ей вменяют два эпизода оправдания терроризма. Состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, когда журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля (был убит в Центральноафриканской Республике), а также в другом посте, от 2021 года, связанном с «Талибаном», пояснил защитник.

За Надежду Кеворкову поручились журналисты Ева Меркачева, Александр Проханов и Максим Шевченко (бывший муж госпожи Кеворковой), юрист Екатерина Гордон и отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

Защита требовала домашнего ареста или личного поручительства, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и других изданий. Она занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

Шевченко в своем телеграм-канале заявил, что Кеворкова «никогда не оправдывала терроризм», но, будучи журналисткой, освещала события судебного процесса по нападению на Нальчик в 2005 году. По его словам, журналистка всегда считала это актом терроризма и осуждала нападение на Нальчик. Текст Джемаля, процитированный ею в телеграм-канале, был об этом нападении.