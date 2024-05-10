Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

12:37 10.05.2024

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале. Сообщение было опубликовано в 5 часов утра 10 мая.

Он отметил, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу".

Володин подчеркнул, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров - депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году, пишет "Интерфакс".

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы", - отметил Володин.

Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Думы.

Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства, сообщил спикер.

"Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Володин.