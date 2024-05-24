Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба
Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) готово выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма. Об этом зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил «РИА Новости».
Фадеев предлагал запрет никабов — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма.
«Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма, и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ РФ, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева», — приводит слова Аляутдинова РБК.
Он добавил, что управление всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан.
Ранее он сообщал РБК, что запрет на никаб может вызвать у мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе.
По его словам, российское управление не пропагандирует ношение никаба и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила». Но Аляутдинов также полагает, что «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем скрывать лица? Они террористки или уголовницы? Если хотят чтобы видели только их глаза - пусть едут в свои аулы.Не хотят выполнять российские законы - им не место в России.
А у тех, которые без никаба, проверяешь?
А может даже и не такая, а такой... Щупать надо!..
Нет ничего проще, чем решить эту проблему.
Заявить, что в России будет на улицах столько женщин с никабом, сколько в ТаджиКиргиУзбекистане на улице ходит христиан с крестом!
А вообще-то, эти религиозные фанатики совсем одурели, ставят ультиматум светскому государству. Добром это не кончится, Скоро потребуют молельные комнаты в школах и вузах, откажутся работать по пятницам, автобусы 5 раз в день будут внезапно останавливаться, пока водитель-иммигрант не расстелет на дороге коврик и не совершит намаз. Религия - опиум народа! Может, наконец, слезем с иглы?!!! Вера, кому нужна, для души, а не для демонстрации её признаков на улице.
Дома пусть носят что хотят, хоть голышом в одних бусах бегают. В гостях надо соблюдать приличия, пока не прогнали ... тряпками домой, поднимать собственную экономику...