Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко во время своего визита в Минск
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием, пишет РИА Новости.
"Многое сделано (в белорусско-российских отношениях — Прим. ред.) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России — Прим. ред.) за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", — сказал Путин во время встречи с Лукашенко в аэропорту Минска.
Российский президент добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — отметил Путин.
В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уймись, Жмеринка.
"Информационная эпоха делает всякого
известного человека заложником ситуации. Как только человек
становится популярным, он утрачивает способность создавать
ситуацию. Теперь он может только встраиваться в нее. Ситуацию
создает тот, кто сидит за шахматной доской в качестве игрока, а не
стоит на ней в качестве фигуры. Популярный политик всегда идет
туда, куда его толкает сиюминутная ситуация. Кто не идет, тот
становится политическим трупом. Поэтому у популярных фигур
сегодня не может быть собственной долгосрочной стратегии." ПР
Достойные люди -это только экономисты и юристы?
На ядерную уповает дубину!?
Тем паче лелеет Москва этот бред,
Что оной дубины у Киева нет!?
для того что бы русскому вспомнить, кто он такой, нужно начать убивать. вас никто не трогал, но вы всеравно пахнете
Меньше надо смотреть телевизор...