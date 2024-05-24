Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко во время своего визита в Минск

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием, пишет РИА Новости.

"Многое сделано (в белорусско-российских отношениях — Прим. ред.) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России — Прим. ред.) за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", — сказал Путин во время встречи с Лукашенко в аэропорту Минска.

Российский президент добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — отметил Путин.

В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.05.2024, 13:39
    Гость: Классика

    "Информационная эпоха делает всякого
    известного человека заложником ситуации. Как только человек
    становится популярным, он утрачивает способность создавать
    ситуацию. Теперь он может только встраиваться в нее. Ситуацию
    создает тот, кто сидит за шахматной доской в качестве игрока, а не
    стоит на ней в качестве фигуры. Популярный политик всегда идет
    туда, куда его толкает сиюминутная ситуация. Кто не идет, тот
    становится политическим трупом. Поэтому у популярных фигур
    сегодня не может быть собственной долгосрочной стратегии." ПР

    Достойные люди -это только экономисты и юристы?

  3. 24.05.2024, 13:36
    Гость: "Стратег", неспособный сломить Украину,

    На ядерную уповает дубину!?
    Тем паче лелеет Москва этот бред,
    Что оной дубины у Киева нет!?

  4. 24.05.2024, 13:05
    Гость: Мариуполец

    для того что бы русскому вспомнить, кто он такой, нужно начать убивать. вас никто не трогал, но вы всеравно пахнете

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