Путин рассказал, что обсудит с Лукашенко во время своего визита в Минск

10:14 24.05.2024

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием, пишет РИА Новости.

"Многое сделано (в белорусско-российских отношениях — Прим. ред.) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России — Прим. ред.) за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", — сказал Путин во время встречи с Лукашенко в аэропорту Минска.

Российский президент добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", — отметил Путин.

В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.