Красную книгу России передали в ведение департамента охоты

14:00 26.06.2025

Ведение Красной книги России в Минприроды передали департаменту охоты, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с изменениями. До этого книгой занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако в конце мая было утверждено новое положение о департаменте охоты (полное название — департамент госполитики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства), в котором к его функциям и полномочиям добавили занесение и исключение из Красной книги объектов животного и растительного мира, мониторинг и кадастр объектов, занесенных в книгу, и др.

Примерно в это же время у департамента охоты сменился директор — на эту должность была назначена Татьяна Арамилева. Она начинала как зверовод зверосовхоза, затем была главным охотоведом охотничьего управления Приморского края, руководила охотнадзором региона. С 2013 года была президентом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» (РОРС).

Татьяна Арамилева выступала в мае на сессии Петербургского международного юридического форума. Там она рассуждала о том, что такое Красная книга — «инструмент защиты природы или памятник отдельным видам животных». Она вспомнила свое участие в саммите Международного союза охоты в 2014 году, где услышала фразу: «Охота — это наиболее действенный механизм защиты редких и исчезающих видов». Красная книга — это пассивный инструмент защиты биоразнообразия, а охота — активный инструмент такой защиты, сделала вывод Арамилева. Она также посетовала на то, что в Красную книгу заносятся виды, по которым нет достоверных данных о численности и местах обитания. Кроме того, по ее словам, в экспертные секции, оценивающие целесообразность внесения различных видов, входят специалисты, которые просят внести «свои» виды и потом противятся предложениям пересмотреть их статус. В результате «эта книга достигла 5 килограммов», отметила она.

Биологи опасаются, что смена руководства в департаменте охоты и передача ему Красной книги негативно скажутся на благополучии редких и исчезающих видов животных. РОРС, который возглавляла Арамилева, выступает за развитие «трофейной охоты» и за то, чтобы как можно меньше видов животных попадали под защиту, утверждает старший научный сотрудник Научно-информационного центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. Северцова РАН, кандидат биологических наук Софья Розенфельд. Она также является членом секции по птицам Комиссии по редким животным при Минприроды.

По ее словам, РОРС был против внесения в книгу подвидов или популяций, чтобы расширить возможности для охоты. В одном регионе России вид или популяция могут быть благополучными, а в другом — нет. И, чтобы ее защитить, в Красную книгу вносят популяцию в этом конкретном регионе, хотя целый вид вносить оснований нет, но из-за разного состояния популяций в регионах может получиться, что вид вообще не будет защищен, объясняет Розенфельд. Она опасается, что, создав прецедент, эту практику позже можно будет распространить на так называемых трофейных животных, например на крупных кошек, баранов и козлов.