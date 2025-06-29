Глава СВР Нарышкин пообщался с директором ЦРУ

Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что говорил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, стороны договорились о возможности созвониться в любой момент для обсуждения интересующих вопросов.

"Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", - приводит его слова ТАСС.

23 июня Нарышкин заявил, что его контакт с Рэтклиффом можно будет организовать, когда необходимо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.06.2025, 18:42
    Гость: Спутник

    Посмотрите фото парада в 2025 кто сидит в ряду аккурат ниже Мишустина, Медведева, патриарха, так что повернув голову назад прямо лицом к лицу с ними. Это Рэй МакГоверн, кадровый сострудник ЦРУ,

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