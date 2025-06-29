Глава СВР Нарышкин пообщался с директором ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что говорил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, стороны договорились о возможности созвониться в любой момент для обсуждения интересующих вопросов.
"Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", - приводит его слова ТАСС.
23 июня Нарышкин заявил, что его контакт с Рэтклиффом можно будет организовать, когда необходимо.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хочется.
Ох уж эти иноагенты.....
Посмотрите фото парада в 2025 кто сидит в ряду аккурат ниже Мишустина, Медведева, патриарха, так что повернув голову назад прямо лицом к лицу с ними. Это Рэй МакГоверн, кадровый сострудник ЦРУ,
Сдавать страну ради американского гражданства.
Лексика была нормативной?