В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

© KM.RU, Илья Шабардин

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта.

"Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин", - цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена.

Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2025, 21:47
    Гость: Ваське из Жмеринки

    Может ты хотел сказать: "СЛАВА БАНДЕРЕ С ЗЕЛЮЧКОМ!", но произошёл невероятный сбой в бандеровском "интеллекте", даже Макрон дозвонился куда надо...

  5. 02.07.2025, 16:36
    Гость: Где это у вас??

    Интересно. И сколько стоит проезд у вас?
    У нас, в Екатеринбурге, как стоил проезд в городском транспорте 33р. 2 года назад, так и сейчас стоит. И сейчас даже можно проехать дешевле - 29 рублей при оплате по QR.

Все комментарии (14)
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