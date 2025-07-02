В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта.
"Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин", - цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.
В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена.
Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может ты хотел сказать: "СЛАВА БАНДЕРЕ С ЗЕЛЮЧКОМ!", но произошёл невероятный сбой в бандеровском "интеллекте", даже Макрон дозвонился куда надо...
По-вашему могут пустить пулю в лоб за разговоры на русском языке.
штраф и запрет - универсальное решение у государства всех проблем.
да, повышать будут не два раза в год, а 3-4 раза.
Интересно. И сколько стоит проезд у вас?
У нас, в Екатеринбурге, как стоил проезд в городском транспорте 33р. 2 года назад, так и сейчас стоит. И сейчас даже можно проехать дешевле - 29 рублей при оплате по QR.