Россияне не обязаны замечать мелкие ошибки в загранпаспорте, объяснил суд
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал МВД компенсировать стоимость турпутевки семейной паре, которую не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте супруги. По мнению суда, гражданин не обязан замечать мелкие недочеты, пишет "Российская газета".
В суд обратились двое жителей Краснодарского края. Они собирались съездить в Таиланд, но поездка сорвалась из-за того, что в загранпаспорте жены был неверно указан пол. Она - женщина. А ее записали как "м". Пограничники не выпустили гражданку, поэтому и муж вынужден был остаться дома.
Суды первой и второй инстанции признали, что МВД должно компенсировать сгоревшие путевки и моральный вред. В паспортном столе с этим не согласились, посчитав, что женщина, получив загранпаспорт, должна была внимательно его изучить на предмет помарок и ошибок. Но суд с таким аргументом не согласился.
"Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)", - сказано в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Также кассация объяснила, что взыскание расходов на супруга правомерно, так как тур был приобретен для совместной поездки, а его отказ от вылета обусловлен невозможностью реализации основной цели поездки (празднование 8 Марта). Без жены вояж терял смысл. Потому с МВД взысканы 206 тысяч рублей - стоимость сгоревшей путевки, и 20 тысяч рублей - компенсация морального вреда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боруха Хаимыча в пригороде Ашкелона аж
коробит от того, что гои смеют их обсуждать?
"МВД выдаёт не действительный паспорт, а погранцы не признают его, то откуда возникает виновность у гражданина? "
Все верно.
Только ведь Государство всеведающе и непогрешимо - потому человек всегда виновен в этой системе.
Года три назад я писал заявление по работе, написал имя начальника а впереди "г-н", на что он спросил "г-н это случной не гандхх"? Я ответил "господин" сокращенно. Он заулыбался.. Хотя он угадал с первого раза.
на туалете:
"М" - мадамский
"Ж" - жентльменский.
полнейшая Свобода, и латинский алфавит в России может писать всё, что хочет.