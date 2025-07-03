Россияне не обязаны замечать мелкие ошибки в загранпаспорте, объяснил суд

13:57 3.07.2025

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал МВД компенсировать стоимость турпутевки семейной паре, которую не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте супруги. По мнению суда, гражданин не обязан замечать мелкие недочеты, пишет "Российская газета".

В суд обратились двое жителей Краснодарского края. Они собирались съездить в Таиланд, но поездка сорвалась из-за того, что в загранпаспорте жены был неверно указан пол. Она - женщина. А ее записали как "м". Пограничники не выпустили гражданку, поэтому и муж вынужден был остаться дома.

Суды первой и второй инстанции признали, что МВД должно компенсировать сгоревшие путевки и моральный вред. В паспортном столе с этим не согласились, посчитав, что женщина, получив загранпаспорт, должна была внимательно его изучить на предмет помарок и ошибок. Но суд с таким аргументом не согласился.

"Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)", - сказано в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Также кассация объяснила, что взыскание расходов на супруга правомерно, так как тур был приобретен для совместной поездки, а его отказ от вылета обусловлен невозможностью реализации основной цели поездки (празднование 8 Марта). Без жены вояж терял смысл. Потому с МВД взысканы 206 тысяч рублей - стоимость сгоревшей путевки, и 20 тысяч рублей - компенсация морального вреда.