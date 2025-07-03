Россияне не обязаны замечать мелкие ошибки в загранпаспорте, объяснил суд

Загранпаспорт © KM.RU, Алексей Белкин

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал МВД компенсировать стоимость турпутевки семейной паре, которую не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте супруги. По мнению суда, гражданин не обязан замечать мелкие недочеты, пишет "Российская газета".

В суд обратились двое жителей Краснодарского края. Они собирались съездить в Таиланд, но поездка сорвалась из-за того, что в загранпаспорте жены был неверно указан пол. Она - женщина. А ее записали как "м". Пограничники не выпустили гражданку, поэтому и муж вынужден был остаться дома. 

Суды первой и второй инстанции признали, что МВД должно компенсировать сгоревшие путевки и моральный вред. В паспортном столе с этим не согласились, посчитав, что женщина, получив загранпаспорт, должна была внимательно его изучить на предмет помарок и ошибок. Но суд с таким аргументом не согласился.

"Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)", - сказано в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Также кассация объяснила, что взыскание расходов на супруга правомерно, так как тур был приобретен для совместной поездки, а его отказ от вылета обусловлен невозможностью реализации основной цели поездки (празднование 8 Марта). Без жены вояж терял смысл. Потому с МВД взысканы 206 тысяч рублей - стоимость сгоревшей путевки, и 20 тысяч рублей - компенсация морального вреда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 17:46
    Гость: ABCD

    Боруха Хаимыча в пригороде Ашкелона аж
    коробит от того, что гои смеют их обсуждать?

  2. 03.07.2025, 16:58
    Гость: Лом

    "МВД выдаёт не действительный паспорт, а погранцы не признают его, то откуда возникает виновность у гражданина? "
    Все верно.
    Только ведь Государство всеведающе и непогрешимо - потому человек всегда виновен в этой системе.

  3. 03.07.2025, 16:21
    Гость: ABCD

    Года три назад я писал заявление по работе, написал имя начальника а впереди "г-н", на что он спросил "г-н это случной не гандхх"? Я ответил "господин" сокращенно. Он заулыбался.. Хотя он угадал с первого раза.

  5. 03.07.2025, 16:10
    Гость: Только в России

    полнейшая Свобода, и латинский алфавит в России может писать всё, что хочет.

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