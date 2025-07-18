На «Госуслугах» появится «Цифровой профиль молодого человека»

20:19 18.07.2025

На «Госуслугах» появится новый сервис «Цифровой профиль молодого человека», объединяющий социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодежи. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека», — приводит слова Метелева «Парламентская газета».

Цифровой профиль будет представлять собой сквозную «цифровую инфраструктуру», сопровождающую человека на всех этапах его жизни. И даже по достижении пользователем 35 лет профиль не обнулится, а заложенные в нем данные будут работать на его развитие, рассказал парламентарий.