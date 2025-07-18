На «Госуслугах» появится «Цифровой профиль молодого человека»

На «Госуслугах» появится новый сервис «Цифровой профиль молодого человека», объединяющий социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодежи. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека», — приводит слова Метелева «Парламентская газета»

Цифровой профиль будет представлять собой сквозную «цифровую инфраструктуру», сопровождающую человека на всех этапах его жизни. И даже по достижении пользователем 35 лет профиль не обнулится, а заложенные в нем данные будут работать на его развитие, рассказал парламентарий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.07.2025, 00:52
    Гость: Сергей

    Это было бы смешно, если бы не было так грустно (страшно).
    Профиль врага рода человечества встаёт над миром всё отчётливее и явственнее.
    И слуги многочисленные суетятся... наверное думают, что они в расход не пойдут.

  3. 19.07.2025, 00:13
    Гость: Pacific

    Надл понимать что власти тихо создают цифровое гетто для низов под красивыми названиями

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