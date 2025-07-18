На «Госуслугах» появится «Цифровой профиль молодого человека»
На «Госуслугах» появится новый сервис «Цифровой профиль молодого человека», объединяющий социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодежи. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«Цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна, сопровождать от школы. В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека», — приводит слова Метелева «Парламентская газета».
Цифровой профиль будет представлять собой сквозную «цифровую инфраструктуру», сопровождающую человека на всех этапах его жизни. И даже по достижении пользователем 35 лет профиль не обнулится, а заложенные в нем данные будут работать на его развитие, рассказал парламентарий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Большой брат смотрит на тебя."
Это было бы смешно, если бы не было так грустно (страшно).
Профиль врага рода человечества встаёт над миром всё отчётливее и явственнее.
И слуги многочисленные суетятся... наверное думают, что они в расход не пойдут.
Надл понимать что власти тихо создают цифровое гетто для низов под красивыми названиями
а деньги тратятся на всякую ...
Каждый должен самостоятельнл собрать на себя досье для государства.