Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Глава Верховного суда России Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни, сообщает РБК. Она больше года сражалась с тяжелой болезнью - у нее была онкология.

Подносова была назначена на должность в апреле 2024 года, ее кандидатуру в Совфед внес президент Владимир Путин. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

В Верховном суде Подносова работала с 2020 года, когда стала заместителем председателя ВС, председателем судебной коллегии по экономическим спорам. Среди своих основных задач на этой должности она называла формирование единой судебной практики в различных арбитражных округах, работу по определению единых подходов при применении отдельных норм права, а также работу с законодателями по решению проблемных вопросов экономического правосудия. «Адвокатская газета» отмечала, что до назначения Подносова не имела опыта рассмотрения арбитражных дел.

До этого Подносова занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году. В 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет). По сообщениям СМИ, была однокурсницей президента РФ Владимира Путина. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 19:55
    Гость: А

    ведь наверно как смеялись над полит бюро, Брежневым,но вот пришла эпоха и они стали такими же,только в отличие от тех, ничего не сделали для величия страны страны.

  2. 22.07.2025, 18:44
    Гость: АНТУАН

    Поисшествие:четверо пьяных чиновников утоуи в реке Пьяни Нижегородской области.

  3. 22.07.2025, 17:05
    Гость: Кто

    после путинизма их будет помнить-пришли из не откуда и ушли в ни куда.Винтики коррупционного механизма.Воров никто не помнит,потому что деньги приходят и уходят,помнят поступки.Это как Шойгу -мог оставить славу о российской армии,а оставит после себя славу вора,про которого через год забудут.

  4. 22.07.2025, 16:49
    Гость: Имрек

    Пожизненное назначение. В прямом смысле. Более года сражались с онкологией, а назначена была, в апреле 24. С какой целью? Монархию вроде не восстановили.

  5. 22.07.2025, 15:37
    Гость: Николай

    Это не над ней издеваются, а над нами. А возьмите, к примеру, Зорькина, ему уже пошёл 83-й год!!! Из них он уже двадцать два года греет кресло председателя Конституционного суда.
    Нынешние "несменяемые" уже переполюнули "несменяемых" из СССР.

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