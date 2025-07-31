Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Владимиру Путину двух слонов

16:13 31.07.2025

Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Глава Лаоса прибыл в Россию с официальным визитом, пишут «Ведомости».

Переговоры в узком составе проходили в зеленой гостиной Кремля. С российской стороны в них участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и директор Третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

Путин поприветствовал Сисулита и делегацию Лаоса. «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России, – обратился он к лаосскому коллеге. – Вы часто бывали в России. Более того, как известно, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена». В 2025 г. исполняется 65-летие установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, напомнил Путин: «Хорошо известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня».

Далее Путин перешел к торгово-экономическому сотрудничеству – за 2024 г. торговый оборот вырос на 66%, за январь-май 2025 г. еще на 20%. Путин напомнил, что в России традиционно получают образование студенты из Лаоса, квота для них будет увеличена. Также работа между Россией и Лаосом ведется в рамках ООН, по линии ШОС, также у страны есть интерес к БРИКС, сказал Путин. «У Вас очень большая, насыщенная программа, я знаю. Уже состоялось несколько встреч, по-моему», – сказал Путин. В сентябре же на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с визитом ждут премьер-министра Лаоса, сказал Путин.

Сисулит начал с того, что 2025 г. очень важный для России, поскольку страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. «Очень жаль, что у меня не было возможности принять участие в церемонии празднования 80-летия победы из-за заражения ковидом. "Я был готов к поездке в Россию на празднование Дня победы, но после тестирования на ковид у меня [был положительный результат]», – сказал глава Лаоса, добавив, что смотрел трансляцию парада.

«По случаю 65-летия установления восстановления дипломатических отношений между нашими странами – лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», – заявил Сисулит. «В хозяйстве пригодятся. Спасибо», – ответил Путин. По словам Сисулита, эти слоны будут жить в зоопарке в Санкт-Петербурге. «Я учился там [в Санкт-Петербурге] раньше. Ну а сейчас, пока слонов нет, если вы согласились, продолжим эту тему – как будет [организована] транспортировка слонов сюда. Слон является символом нашей древней страны, «страны миллиона слонов». Символ мира и благополучия», – сказал Сисулит.