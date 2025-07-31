Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Владимиру Путину двух слонов
Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Глава Лаоса прибыл в Россию с официальным визитом, пишут «Ведомости».
Переговоры в узком составе проходили в зеленой гостиной Кремля. С российской стороны в них участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и директор Третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
Путин поприветствовал Сисулита и делегацию Лаоса. «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России, – обратился он к лаосскому коллеге. – Вы часто бывали в России. Более того, как известно, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена». В 2025 г. исполняется 65-летие установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, напомнил Путин: «Хорошо известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня».
Далее Путин перешел к торгово-экономическому сотрудничеству – за 2024 г. торговый оборот вырос на 66%, за январь-май 2025 г. еще на 20%. Путин напомнил, что в России традиционно получают образование студенты из Лаоса, квота для них будет увеличена. Также работа между Россией и Лаосом ведется в рамках ООН, по линии ШОС, также у страны есть интерес к БРИКС, сказал Путин. «У Вас очень большая, насыщенная программа, я знаю. Уже состоялось несколько встреч, по-моему», – сказал Путин. В сентябре же на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с визитом ждут премьер-министра Лаоса, сказал Путин.
Сисулит начал с того, что 2025 г. очень важный для России, поскольку страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. «Очень жаль, что у меня не было возможности принять участие в церемонии празднования 80-летия победы из-за заражения ковидом. "Я был готов к поездке в Россию на празднование Дня победы, но после тестирования на ковид у меня [был положительный результат]», – сказал глава Лаоса, добавив, что смотрел трансляцию парада.
«По случаю 65-летия установления восстановления дипломатических отношений между нашими странами – лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», – заявил Сисулит. «В хозяйстве пригодятся. Спасибо», – ответил Путин. По словам Сисулита, эти слоны будут жить в зоопарке в Санкт-Петербурге. «Я учился там [в Санкт-Петербурге] раньше. Ну а сейчас, пока слонов нет, если вы согласились, продолжим эту тему – как будет [организована] транспортировка слонов сюда. Слон является символом нашей древней страны, «страны миллиона слонов». Символ мира и благополучия», – сказал Сисулит.
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Первого слона преподнес в подарок новой имперской столице в 1714 г персидский шах. Животное на паруснике доставили в Астрахань, а оттуда уже пешим ходом до Петербурга. Чтобы слон не повредил ноги, для него сшили специальные шлепанцы.
Местом жительства слону определили Зверовый двор у Почтамта (ныне здесь Мраморный дворец у Марсова поля), затем на берегу Невы напротив Троицкой пристани (рядом с нынешним Троицким мостом) сооружается еще один «Зверовый двор». Выгуливали животное по Першпективной улице (Невскому проспекту). Правда, первый петербургский слон прожил всего три года. По сообщению современников, слон умер из-за того, что «в специально построенном для него доме слишком сильно топили и воздух сделался угарным»).
Но персидские шахи продолжали одаривать Петербург слонами в 1723, 1736 и 1741гг. Иногда животные сбегали, о чем с удовольствием писали газеты того времени. Для прохода животных к новому месту жительства на месте нынешней гостиницы «Октябрьская» пришлось отремонтировать и расширить Аничков мост. При Екатерине II слонов перевели в Царское Село.
Как слоны жили в Ленинградском зоопарке?
Первый слон появился в Зоологическом саду в 1868 г. Это был взрослый самец. Откуда он поступил, неизвестно, но прожил 15 лет. В 1882 г Зоологический сад приобрел двух дрессированных самок азиатского слона по кличке Дженни и Сарра Животные выступали летом на открытой эстраде сада, но в 1910-м их конфисковали за долги и передали Московскому зоопарку
По словам Сисулита, эти слоны будут жить в зоопарке в Санкт-Петербурге.
Слон не ешак, тем более ДВА слона.
Раздача слонов.
В 1978 г президент Лаоса Тхонглун Сисулит окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет, РГПУ) в Северной столице.
В знак благодарности и как символ благополучия Сисулит на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что его страна подарит России двух слонов.
Как рассказывали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, согласно современным нормам содержания животных в зоопарках (они изменились в 1982 году, и с тех пор слонов там нет) учреждение не располагает достаточной территорией для размещения определённых видов животных, особенно крупных и теплолюбивых.
"Для слонов, бегемотов, носорогов и других крупных видов животных нужны просторные вольеры в больших крытых помещениях. Для этих теплолюбивых зверей здания должны быть с регулируемыми влажностью, температурой и освещением. Кроме того, для слонов и бегемотов нужны большие бассейны или водоёмы", — добавили сотрудники.
Причём и африканских, и индийских слонов нельзя содержать поодиночке: минимум — вдвоём, лучше — втроём, так как они социальные животные, живут группами. Одинокие слоны испытывают стресс, на фоне чего могут заболеть.
Вместе с тем необходимо предусмотреть возможность раздельного содержания самца и самок. Таким образом, только павильон для слонов должен с
больших вольеров: двух летних и двух зимних. Также нужны перегонные отсеки.
Надежда на новую территорию
"Деловой Петербург" поинтересовался мнением представителей Ленинградского зоопарка по поводу того, где же могут разместить подаренных животных. Пресс-секретарь зоопарка Анна Чугунова рассказала, что пока ожидается информация от профильного комитета, сотрудники которого узнают, насколько ситуация срочная.
Нынешняя территория зоопарка действительно не позволяет разместить слонов, но есть надежда на то, что город выделит ещё один участок. Однако где именно — пока сведений нет.
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"Очень сложно прогнозировать в нынешних реалиях. Может быть, речь будет идти о второй территории. Город обещал выделить нам землю. Но до сих пор точно нет документов, пока это всё планы и слухи", — сказала собеседница "ДП".
зы. Дело в том, что Ленинградский зоопарк находится в центре города и занимает всего 7,4 га земли. Кроме того, эта территория входит в состав объекта культурного наследия "Александровский парк". В связи с этим возможность возведения новых зданий на ней существенно ограничена.
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"Для слонов, бегемотов, носорогов и других крупных видов животных нужны просторные вольеры в больших крытых помещениях.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит создал питерскому зоопарку большую головную боль.
Транспорттировка не простая, это не тушонка.
Лучше пару десятков боевых верблюдов.