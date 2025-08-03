Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

13:12 3.08.2025

Суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть багажный отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что водителя грузового автомобиля "ГАЗон" остановили в Тульской области и предъявили ему требование о досмотре транспортного средства на предмет перевозки БПЛА. Мужчина отказался, после чего был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

На судебном заседании водитель вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также объяснил, что выполнить требования представителя ДПС сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее, когда ключ нашелся, он открыл багажный отсек для проверки, отмечается в материалах.

Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.