Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
Суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть багажный отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В них указано, что водителя грузового автомобиля "ГАЗон" остановили в Тульской области и предъявили ему требование о досмотре транспортного средства на предмет перевозки БПЛА. Мужчина отказался, после чего был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
На судебном заседании водитель вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также объяснил, что выполнить требования представителя ДПС сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее, когда ключ нашелся, он открыл багажный отсек для проверки, отмечается в материалах.
Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Доходчиво, с точки зрения союлюдения прав человека и закона основанного на них. Вот только беспилотники на башку гражданам падают, чего еще три года назад и в помине не было, не говоря уже о прОклятой советской власти когорую правозащитнички смели.
Опираясь на ФЗ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» наверняка был нарушен ДПСми.
Если уж они не знают разницы между осмотром и досмотром,то говорить не о чем.По-моему,надо этих ДПСов просто в звании рядовых оиправить в составе ВС РФ к линии БС.Грохнут их -деньги семье,выживут-тоже не плохо,а ещё и поумнеют.
дроны на воронеж, атаковать стратеги на аэродромах законно? В пдд что об этом написано?
Путину и Госду*е. Ну объявите вы, в конце концов, военное, или чрезвычайное положение!!! Вы сами грубо нарушаете свои же законы!
Это требование было НЕЗАКОННЫМ!
Существуют такие понятия, как
1. Осмотр, согласие водителя не требуется, но осматривать работник ГИБДД (полиции) может не открывая двери и багажника, на это не требуется ни каких документов и понятых.
2. Досмотр. Он может проводиться с согласия водителя или при наличии постановления следователя (должно быть открыто дело). В этом случае работник ГИБДД (полиции) имеет полное право на осмотр салона, багажника и т.д. Однако в этом случае ТРЕБУЕТСЯ наличие решения, постановление, приказа и т. д., которое предъявляется водителю, а также наличие понятых и составление протокола. Частичная, или полная разборка автомобиля не допускается
3. Обыск. Для этого уже требуется санкция суда на обыск, которую работник ГИБДД (полиции) обязан предъявить водителю, он также проводится при наличии понятых и с обязательным составлением протокола обыска. Во время обыска допускается любая необходимая разборка автомобиля. Согласия водителя не требуется.
В исключительных случаях, объявленного чрезвычайного, или военного положения... Досмотр может производиться без решения, постановления, санкции, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ составлением протокола и наличии понятых.
В случае невозможности найти понятых, досмотр, или обыск могут производиться под видеосъёмку опломбированной камерой.
В данном случае ни какого "...неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции." не было так как ни каких документов предъявлено не было. Или в статье об этом умалчивается.