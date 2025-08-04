Кремль ответил на заявление Трампа о перемещении ядерных подлодок к России

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В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Коммерсанта» о том, не представляет ли перемещение американских подлодок ближе к России, о котором говорил президент США Дональд Трамп, угрозу национальной безопасности РФ. 

«В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать,— сказал Песков. — Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой».

Он также отметил, что «американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве».

1 августа президент США Дональд Трамп в ответ на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Так глава Белого дома отреагировал на слова Дмитрия Медведева о «несуществующей "Мертвой руке"» и ее опасности. «Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр». Трамп назвал заявления зампреда Совета безопасности России «провокационными» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2025, 18:20
    Гость: Да, выглядит не очень...

    Нужно было или не использовать уличную риторику с самого начала (государственного мужа она не красит), или уже продолжать в том же духе сейчас. В перебранках побеждают те, за кем последнее слово -- а оно получилось за Трампом.

    Такое внезапное умиротворение слишком уж похоже на слив.

  2. 04.08.2025, 18:18
    Гость: "...в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться..."

    Согласен.
    Никому не нужно дешевое понтование в вещах, где понты не допустимы.
    ---
    И Медведеву надо это понимать(это трудно - он не физик и не военый) и помнить.
    Не надо подыгрывать щирым украм, подбрасывая аргументы и кажущиеся надежды в их истерический набор.

  3. 04.08.2025, 18:00
    Гость: самый выразительный ответ

    А что еще он может ответить? Вариантов совсем немного:
    1. (чисто в стиле войсковых учений) Ваши лодки у нас все под контролем! Поймаем и повяжем!
    2. (чисто по-дворовому) Да что-то пургу я нес, за базаром не следил - наказывайте!
    3. (вопли прежние, только вдвое громче) Да мы самые сильные! Разнесем вас нахрен!
    Вариант 3 уже давно даже кремлеботы стараются обходить, за вариант 2 накажут прежде всего свои же, дворовые, и по дворовым понятиям, а вариант 1, который был бы замым грозным и убедительным ответом, типа "Вот вам ваши лодки, четко зафиксированные и сопровождаемые, в случ-чего даже шахты заполнить не успеют!" возможен только в том случае, если ВМФ РФ еще не безнадежно "оптимизирован"... И на вариант 1, после Москвы и Кузи, рассчитывать как-то не очень приходится.
    Ошибка "флота зеленой воды" в оборонной доктрине России разбирается уже не первое десятилетие! Ну, нечем ловить вражеские подлодки, пока те не начнут уж совсем нагло действовать в территориальных водах России!
    А в международных водах эти новомодные корветы с автономностью в 15 суток могут только свой хвост ловить, а не лодки пасти!
    А "фрегаты" с автономностью аж в 30 суток имеют какой-то шанс, но их практически нет.
    Крейсеры... Ну, не будем о грустном!
    ...
    Оптимизаторы доопримизировались...

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