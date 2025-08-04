Кремль ответил на заявление Трампа о перемещении ядерных подлодок к России
В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Коммерсанта» о том, не представляет ли перемещение американских подлодок ближе к России, о котором говорил президент США Дональд Трамп, угрозу национальной безопасности РФ.
«В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать,— сказал Песков. — Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой».
Он также отметил, что «американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве».
1 августа президент США Дональд Трамп в ответ на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Так глава Белого дома отреагировал на слова Дмитрия Медведева о «несуществующей "Мертвой руке"» и ее опасности. «Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр». Трамп назвал заявления зампреда Совета безопасности России «провокационными» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно было или не использовать уличную риторику с самого начала (государственного мужа она не красит), или уже продолжать в том же духе сейчас. В перебранках побеждают те, за кем последнее слово -- а оно получилось за Трампом.
Такое внезапное умиротворение слишком уж похоже на слив.
Согласен.
Никому не нужно дешевое понтование в вещах, где понты не допустимы.
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И Медведеву надо это понимать(это трудно - он не физик и не военый) и помнить.
Не надо подыгрывать щирым украм, подбрасывая аргументы и кажущиеся надежды в их истерический набор.
А что еще он может ответить? Вариантов совсем немного:
1. (чисто в стиле войсковых учений) Ваши лодки у нас все под контролем! Поймаем и повяжем!
2. (чисто по-дворовому) Да что-то пургу я нес, за базаром не следил - наказывайте!
3. (вопли прежние, только вдвое громче) Да мы самые сильные! Разнесем вас нахрен!
Вариант 3 уже давно даже кремлеботы стараются обходить, за вариант 2 накажут прежде всего свои же, дворовые, и по дворовым понятиям, а вариант 1, который был бы замым грозным и убедительным ответом, типа "Вот вам ваши лодки, четко зафиксированные и сопровождаемые, в случ-чего даже шахты заполнить не успеют!" возможен только в том случае, если ВМФ РФ еще не безнадежно "оптимизирован"... И на вариант 1, после Москвы и Кузи, рассчитывать как-то не очень приходится.
Ошибка "флота зеленой воды" в оборонной доктрине России разбирается уже не первое десятилетие! Ну, нечем ловить вражеские подлодки, пока те не начнут уж совсем нагло действовать в территориальных водах России!
А в международных водах эти новомодные корветы с автономностью в 15 суток могут только свой хвост ловить, а не лодки пасти!
А "фрегаты" с автономностью аж в 30 суток имеют какой-то шанс, но их практически нет.
Крейсеры... Ну, не будем о грустном!
...
Оптимизаторы доопримизировались...
Как нагадить Трампу не снимая штанов.
... видимо мы передвинули раньше...