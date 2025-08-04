Кремль ответил на заявление Трампа о перемещении ядерных подлодок к России

13:01 4.08.2025

В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Коммерсанта» о том, не представляет ли перемещение американских подлодок ближе к России, о котором говорил президент США Дональд Трамп, угрозу национальной безопасности РФ.

«В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать,— сказал Песков. — Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой».

Он также отметил, что «американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве».

1 августа президент США Дональд Трамп в ответ на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Так глава Белого дома отреагировал на слова Дмитрия Медведева о «несуществующей "Мертвой руке"» и ее опасности. «Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр». Трамп назвал заявления зампреда Совета безопасности России «провокационными» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».