В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам

21:46 6.08.2025

Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам, в частности, списывает им долги для продолжения дальнейшего сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума, прошедшего 4 августа в городе Туркменбаши.

По его словам, львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, когда страна оказывала помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований, "понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся".

"Собственно говоря, это и произошло. Но далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. <...> Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", - приводит его слова ТАСС.

Косачев также напомнил, что за последние 20 лет Россия списала более 20 млрд долларов странам Африки.