В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам, в частности, списывает им долги для продолжения дальнейшего сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума, прошедшего 4 августа в городе Туркменбаши.
По его словам, львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, когда страна оказывала помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований, "понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся".
"Собственно говоря, это и произошло. Но далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. <...> Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", - приводит его слова ТАСС.
Косачев также напомнил, что за последние 20 лет Россия списала более 20 млрд долларов странам Африки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какие богатенькие буратины эти совфедовцы ..., всем долги списывают, а затем с народа гребут втридорога, постоянно повышая цены и тарифы, чтобы как раз компенсировать упущенное на этих списаниях.. Ну тупизна полная!! Слуги народа, черт их всех возьми, включая всяких косачевых, никоновых и демисенковых..
Эти деятели объяснят тебе всё,что угодно.Но что-то сделать,то не царское это дело.
Львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена,
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/06/918247-v-sovfede-obyasnili-zachem-rossiya-spisyvaet-dolgi-drugim-stranam
Что мешает списать 40 триллион рублей ,своим гражданам РФ,или это не подпадает под традиционные ценности ?