В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам

© KM.RU, Алексей Белкин

Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам, в частности, списывает им долги для продолжения дальнейшего сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума, прошедшего 4 августа в городе Туркменбаши.

По его словам, львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, когда страна оказывала помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований, "понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся".

"Собственно говоря, это и произошло. Но далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. <...> Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", - приводит его слова ТАСС

Косачев также напомнил, что за последние 20 лет Россия списала более 20 млрд долларов странам Африки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2025, 01:07
    Гость: во

    какие богатенькие буратины эти совфедовцы ..., всем долги списывают, а затем с народа гребут втридорога, постоянно повышая цены и тарифы, чтобы как раз компенсировать упущенное на этих списаниях.. Ну тупизна полная!! Слуги народа, черт их всех возьми, включая всяких косачевых, никоновых и демисенковых..

  2. 07.08.2025, 00:17
    Гость: Андрей Хабаровский

    Эти деятели объяснят тебе всё,что угодно.Но что-то сделать,то не царское это дело.

  3. 06.08.2025, 23:19
    Гость: привыкли всё валить на советские времена

    Львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена,

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/06/918247-v-sovfede-obyasnili-zachem-rossiya-spisyvaet-dolgi-drugim-stranam

  4. 06.08.2025, 22:49
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Что мешает списать 40 триллион рублей ,своим гражданам РФ,или это не подпадает под традиционные ценности ?

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