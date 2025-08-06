Супругу чеченского судьи Мусаеву приговорили почти к 4 годам колонии

Шалинский городской суд в Чечне признал виновной в дезорганизации работы исправительного учреждения Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Ее приговорили к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения, пишет "Коммерсант"

По данным следствия, фигурантка в прошлом году напала на сотрудника ФСИН, когда ехала из больницы после медицинских процедур. В результате происшествия у силовика была поцарапана шея и сорван погон.

Мусаева не признала вину. Она утверждает, что конфликта не было, а обвинение построено на противоречивых свидетельствах. Кроме того, осужденная заявляла, что сотрудник ФСИН угрожал ей заявить о нападении из-за деятельности сыновей Мусаевых.

Свидетелями по делу выступили сотрудники колонии, где женщина отбывала срок по другому делу. Один из них заявил, что Зарема Мусаева возмущалась и дергала пострадавшего правоохранителя за погон, однако не смог рассказать о телесных повреждениях. Остальные сказали, что слышали о конфликте от других коллег.

Зарема Мусаева в 2023 году получила 5,5 лет общего режима за нападение на полицейского и мошенничество. Позже Верховый суд Чечни и кассационный суд в Пятигорске смягчили срок до 4 лет и 9 месяцев. Осужденная должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако в ноябре прошлого года против нее возбудили новое дело.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.08.2025, 21:02
    Гость: НИЧЁСИ- Я В....ШОКЕ

    Это кавказская покорная женщина ТАКОЕ ВЫТВОРЯЕТ
    По данным следствия, фигурантка в прошлом году напала на сотрудника ФСИН, когда ехала из больницы после медицинских процедур. В результате происшествия у силовика была поцарапана шея и сорван погон.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/06/sudebnaya-sistema-v-rossii/918239-suprugu-chechenskogo-sudi-musaevu-prigovorili-

    И ЭТО ЖЕНА жену-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
    ХОТЬ И ЭКС

    Что она дома с судьёй делала, страшно представить.

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