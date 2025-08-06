Супругу чеченского судьи Мусаеву приговорили почти к 4 годам колонии

18:00 6.08.2025

Шалинский городской суд в Чечне признал виновной в дезорганизации работы исправительного учреждения Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Ее приговорили к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения, пишет "Коммерсант".

По данным следствия, фигурантка в прошлом году напала на сотрудника ФСИН, когда ехала из больницы после медицинских процедур. В результате происшествия у силовика была поцарапана шея и сорван погон.

Мусаева не признала вину. Она утверждает, что конфликта не было, а обвинение построено на противоречивых свидетельствах. Кроме того, осужденная заявляла, что сотрудник ФСИН угрожал ей заявить о нападении из-за деятельности сыновей Мусаевых.

Свидетелями по делу выступили сотрудники колонии, где женщина отбывала срок по другому делу. Один из них заявил, что Зарема Мусаева возмущалась и дергала пострадавшего правоохранителя за погон, однако не смог рассказать о телесных повреждениях. Остальные сказали, что слышали о конфликте от других коллег.

Зарема Мусаева в 2023 году получила 5,5 лет общего режима за нападение на полицейского и мошенничество. Позже Верховый суд Чечни и кассационный суд в Пятигорске смягчили срок до 4 лет и 9 месяцев. Осужденная должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако в ноябре прошлого года против нее возбудили новое дело.