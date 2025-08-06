Супругу чеченского судьи Мусаеву приговорили почти к 4 годам колонии
Шалинский городской суд в Чечне признал виновной в дезорганизации работы исправительного учреждения Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Ее приговорили к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения, пишет "Коммерсант".
По данным следствия, фигурантка в прошлом году напала на сотрудника ФСИН, когда ехала из больницы после медицинских процедур. В результате происшествия у силовика была поцарапана шея и сорван погон.
Мусаева не признала вину. Она утверждает, что конфликта не было, а обвинение построено на противоречивых свидетельствах. Кроме того, осужденная заявляла, что сотрудник ФСИН угрожал ей заявить о нападении из-за деятельности сыновей Мусаевых.
Свидетелями по делу выступили сотрудники колонии, где женщина отбывала срок по другому делу. Один из них заявил, что Зарема Мусаева возмущалась и дергала пострадавшего правоохранителя за погон, однако не смог рассказать о телесных повреждениях. Остальные сказали, что слышали о конфликте от других коллег.
Зарема Мусаева в 2023 году получила 5,5 лет общего режима за нападение на полицейского и мошенничество. Позже Верховый суд Чечни и кассационный суд в Пятигорске смягчили срок до 4 лет и 9 месяцев. Осужденная должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако в ноябре прошлого года против нее возбудили новое дело.
Комментарии читателей Оставить комментарий
адам должен зайти к ней в камеру для воспитания
Это кавказская покорная женщина ТАКОЕ ВЫТВОРЯЕТ
По данным следствия, фигурантка в прошлом году напала на сотрудника ФСИН, когда ехала из больницы после медицинских процедур. В результате происшествия у силовика была поцарапана шея и сорван погон.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/06/sudebnaya-sistema-v-rossii/918239-suprugu-chechenskogo-sudi-musaevu-prigovorili-
И ЭТО ЖЕНА жену-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
ХОТЬ И ЭКС
Что она дома с судьёй делала, страшно представить.
вот такие жены у чеченских судей.
освобождение женщин Востока