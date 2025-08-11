В Госдуме предложили разрешить вступление в политические партии с 16 лет
В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий снижение минимального возраста для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Инициатором выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, поддержанный группой депутатов.
Как сообщает ТАСС 11 августа, поправки планируется внести в закон «О политических партиях». По замыслу авторов, это позволит активнее вовлекать молодёжь в политическую жизнь страны.
Парламентарии отмечают, что уже с 16 лет граждане имеют право заключать трудовые договоры, а также могут нести административную и уголовную ответственность.
«Предлагаемое изменение даст возможность молодым людям, которые уже участвуют в работе политических организаций, получить официальный статус члена партии», — пояснил Нилов.
Забавно, как тн "депутаты" внимательно отслеживают и копируют западные веяния. Дело в том что левые кажется в Британии сейчас пытаются понизить возраст голосования до 16и лет, пока у школьников мозги еще промыты учителями-леваками.
Взрослые люди не хотят голосовать за паразитов.
Это так же наглядная демонстрация истинной роли школы.
Может сразу вступать в чиновники?
Ну да, детки чиновников, власти хотят с самого садика а тут жди до 18 ти.
Для полного счастья только хунвейбинов не хватало.
и мы даже знаем, в какие именно партии. Но им это не поможет!