В Госдуме предложили разрешить вступление в политические партии с 16 лет

Здание Госдумы РФ

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий снижение минимального возраста для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Инициатором выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, поддержанный группой депутатов.

Как сообщает ТАСС 11 августа, поправки планируется внести в закон «О политических партиях». По замыслу авторов, это позволит активнее вовлекать молодёжь в политическую жизнь страны.

Парламентарии отмечают, что уже с 16 лет граждане имеют право заключать трудовые договоры, а также могут нести административную и уголовную ответственность.

«Предлагаемое изменение даст возможность молодым людям, которые уже участвуют в работе политических организаций, получить официальный статус члена партии», — пояснил Нилов.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2025, 13:55
    Гость: Лом

    Забавно, как тн "депутаты" внимательно отслеживают и копируют западные веяния. Дело в том что левые кажется в Британии сейчас пытаются понизить возраст голосования до 16и лет, пока у школьников мозги еще промыты учителями-леваками.
    Взрослые люди не хотят голосовать за паразитов.
    Это так же наглядная демонстрация истинной роли школы.

Все комментарии (10)
