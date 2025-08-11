В Госдуме предложили разрешить вступление в политические партии с 16 лет

08:10 11.08.2025

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий снижение минимального возраста для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Инициатором выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, поддержанный группой депутатов.

Как сообщает ТАСС 11 августа, поправки планируется внести в закон «О политических партиях». По замыслу авторов, это позволит активнее вовлекать молодёжь в политическую жизнь страны.

Парламентарии отмечают, что уже с 16 лет граждане имеют право заключать трудовые договоры, а также могут нести административную и уголовную ответственность.

«Предлагаемое изменение даст возможность молодым людям, которые уже участвуют в работе политических организаций, получить официальный статус члена партии», — пояснил Нилов.