Путин запретил с 2026 года закупку за рубежом военной формы

Военная форма и другое вещевое имущество для российской армии с 2026 года должно быть только российского производства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: <…> принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку <…> для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России", - цитирует документ ТАСС.

Указ вступает в силу с 11 августа, сформулированная им задача поставлена правительству, Минобороны и Минпромторгу.

Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество. 

  1. 12.08.2025, 00:38
    Гость: Были другие проблемы

    Гораздо более важные. В 2010 чуть не случился антиордынский бунт в Москве. Требовалось срочно подавить. Тут уж не до формы

  3. 11.08.2025, 21:24
    Гость: И только

    А подшипники, станки, электроника, лекарство... Ничего же нет, печенеги выпускать будут.

  4. 11.08.2025, 20:49
    Гость: С

    26-го,потом с27-го и так пока не окажется на лафете.Марс покорили,самолёты выпустили,на Луну "приземлились" и начали строить атомную станцию.

  5. 11.08.2025, 20:34
    Гость: Поручик

    Это до чего довели российскую армию, все разворовали генералы ворюги в МО, что уже даже портянки импортные.

