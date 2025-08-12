Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео
Глухонемого россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей по обвинению в дискредитации ВС РФ из-за слова «война» в видеоролике, сообщает Газета.RU со ссылкой на постановление Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Мужчина, который является инвалидом третьей группы с детства по слуху, объяснил в суде, что видео ему прислали в WhatsApp, после чего он «поставил его к себе на статус в телефоне».
Подсудимый сообщил, что не предполагал, что ролик может дискредитировать армию. Свою вину он признал, а видео удалил. В постановлении отмечается, что к политике российских властей по поводу военной операции на Украине он относится положительно и гордится военными.
«Согласно толковому словарю О.С.И. «война — это вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государства, а «военная операция» — это координированные военные действия, объединенные единой целью решения оперативных или стратегических задач. Таким образом, военная операция отличается от войны своими целями. Целью вышеуказанной специальной военной операции является защита интересов Российской Федерации и ее граждан, демилитаризации Украины, поддержание международного мира и безопасности», — говорится в постановлении суда.
За слово "мир" сажают. За слово "война" штрафуют. В тюрьме народов ни мира ни войны быть не может - только режим.
Так и фуцин назвал войну "войной".
Привлекут ли его за это к ответственности?
"формально граждансая, в реальности в западным нацизмом" - шиза прогрессирует!
точно пустой номер.
Хорошо что на свободе остался, с такими тенденциями и покойников будут поднимать из могил что он она когда то написали в книге в статье слово вайна