Картаполов объяснил рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»

14:55 13.08.2025

Уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета, которые получают граждане, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, связаны с наполнением баз данных, разъяснил РБК глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Они не означают, что получателя отправят проходить воинскую службу.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал глава комитета.

Россияне в последнее время стали получать на портале госуслуг уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Каждое уведомление именное, в нем говорится, что для получения сведений о воинском учете необходимо запросить выписку из реестра в личном кабинете реестра повесток. «Для уточнения сведений направьте заявление», — сказано в сообщениях.

Как пояснил депутат Картаполов, данные тех, кто когда-то давно проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Данные ввели в новую электронную систему, и сейчас их необходимо актуализировать.

Глава комитета по обороне добавил, что актуальные сведения необходимо предоставить в военный комиссариат, что-то можно подтвердить и через «Госуслуги».