Картаполов объяснил рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»

Уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета, которые получают граждане, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, связаны с наполнением баз данных, разъяснил РБК глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Они не означают, что получателя отправят проходить воинскую службу.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал глава комитета.

Россияне в последнее время стали получать на портале госуслуг уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Каждое уведомление именное, в нем говорится, что для получения сведений о воинском учете необходимо запросить выписку из реестра в личном кабинете реестра повесток. «Для уточнения сведений направьте заявление», — сказано в сообщениях.

Как пояснил депутат Картаполов, данные тех, кто когда-то давно проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Данные ввели в новую электронную систему, и сейчас их необходимо актуализировать. 

Глава комитета по обороне добавил, что актуальные сведения необходимо предоставить в военный комиссариат, что-то можно подтвердить и через «Госуслуги».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2025, 16:40
    Гость: Влад

    "Меня военный патруль несколько раз останавливал" Врать нехорошо. Где и когда в России увидели военные патрули, а?

  4. 13.08.2025, 15:44
    Гость: Поручик

    Военные повестки просто так не рассылают. В РФ готовится мобилизация и она идёт скрытно, чтобы не получилось как в первый раз когда все мужики призывного возраста рванули из России. При подготовке НАТО к войне добровольцами и контрактниками никак не обойтись, потребуется всеобщая мобилизация. Поэтому уточняют личные данные и чтобы знать потенциально мобилизационные возможности. Не бегайте и не скрывайтесь, будет только хуже, сходите в ближайший военкомат и уточните данные. Не ждите когда вас остановят и в бусик засунут как на Украине. Меня военный патруль несколько раз останавливал и проверял в гостинице, на вокзале и в торговом центре. Отметку в паспорте о воинской службе, которую ставит военкомат.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
Армения и Азербайджан при посредничестве США подписали мирное соглашение
Избранное
Александр Проханов. «Херсонскому миру» — нет!
Так какую страну создал Ленин?
Медицинский журнал призвал опубликовать данные испытаний вакцин от COVID-19
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
«Если цены превысят некоторый порог, то продовольствие из России пойдет на экспорт. В царской России уже был принцип - "не доедим, но вывезем!"»
«Кипелов», 24 марта, Crocus City Hall
«Разнузданные волей» вспомнили о финской войне на RAW Fest
Представители «Киностудии имени Кира Булычева» получили Премию Global Innovator 2025
Когда приоритеты расставлены неверно
oleUm «vАмстердамки / Гравитация» (2CD)
«Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-новому организованное знание о современном мире»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации