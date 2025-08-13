Картаполов объяснил рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»
Уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета, которые получают граждане, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, связаны с наполнением баз данных, разъяснил РБК глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Они не означают, что получателя отправят проходить воинскую службу.
«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал глава комитета.
Россияне в последнее время стали получать на портале госуслуг уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Каждое уведомление именное, в нем говорится, что для получения сведений о воинском учете необходимо запросить выписку из реестра в личном кабинете реестра повесток. «Для уточнения сведений направьте заявление», — сказано в сообщениях.
Как пояснил депутат Картаполов, данные тех, кто когда-то давно проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Данные ввели в новую электронную систему, и сейчас их необходимо актуализировать.
Глава комитета по обороне добавил, что актуальные сведения необходимо предоставить в военный комиссариат, что-то можно подтвердить и через «Госуслуги».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Меня военный патруль несколько раз останавливал" Врать нехорошо. Где и когда в России увидели военные патрули, а?
Новая пенсионная реформа и речи те же. Никогда!
Зятя исключили из списков рассылки?
Военные повестки просто так не рассылают. В РФ готовится мобилизация и она идёт скрытно, чтобы не получилось как в первый раз когда все мужики призывного возраста рванули из России. При подготовке НАТО к войне добровольцами и контрактниками никак не обойтись, потребуется всеобщая мобилизация. Поэтому уточняют личные данные и чтобы знать потенциально мобилизационные возможности. Не бегайте и не скрывайтесь, будет только хуже, сходите в ближайший военкомат и уточните данные. Не ждите когда вас остановят и в бусик засунут как на Украине. Меня военный патруль несколько раз останавливал и проверял в гостинице, на вокзале и в торговом центре. Отметку в паспорте о воинской службе, которую ставит военкомат.