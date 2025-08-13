Минобороны РФ: Киев готовит провокации для срыва переговоров на Аляске
Министерство обороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.
"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", - сообщили военные.
В Минобороны РФ заявили, что в результате провокации Киева вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы России, "чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине".
Напрасно укры стараются. Сорвать абсолютно бесполезное мероприятие невозможно. Непонятно, зачем вообще Трамп и Путин встречаются. Полюбоваться друг на друга? И опять заявить об огромных перспективах сотрудничества США и России. С которыми постоянно носится штатный российский оптимист Кирилл Дмитриев вот уже полгода. Правда, результат его оптимизма- нулевой. И таким он и останется.
О каких провокациях может идти речь во время боевых действий т. к. жертвы среди мирных жителей всегда есть.
капитуляция отменяется?
Россия к вражеским провокациям никогда не готова.А своих провокаций организовать не может.
тупое Миннападения! Провакасия будет не в Куеве а на Аляске! Засланная не Аляску группа укропов-диверсантов переоденутся в спецодежду местных оленеводов-аборигенов и проникнув на место встречи в Анкоридже начнут кричать "Пути наш всёё" и мы хотим жить в Раше! Трамп обидится и прекратит переговоры и улетит в Вашингтон