В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

11:11 14.08.2025

Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард", пишет РИА Новости.

Согласно орфографическому словарю русского языка, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова "миллион" — "мильон", а слова "миллиард" — "мильярд". Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: "миллионный" — "мильонный", "миллиардный" — "мильярдный".

В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря.

В словаре также уточняется, что в нем содержатся в основном слова стилистически нейтральные, однако необходимость учитывать особенности использования государственного языка в текстах различных сфер деятельности обусловила введение для некоторых единиц словаря помет, в том числе "для передачи разговорного произношения".

Ранее главный научный сотрудник Института Виноградова Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова "звОнит" будущее. По ее словам, все глаголы на "ить" последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.