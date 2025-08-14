В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»
Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард", пишет РИА Новости.
Согласно орфографическому словарю русского языка, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова "миллион" — "мильон", а слова "миллиард" — "мильярд". Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: "миллионный" — "мильонный", "миллиардный" — "мильярдный".
В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря.
В словаре также уточняется, что в нем содержатся в основном слова стилистически нейтральные, однако необходимость учитывать особенности использования государственного языка в текстах различных сфер деятельности обусловила введение для некоторых единиц словаря помет, в том числе "для передачи разговорного произношения".
Ранее главный научный сотрудник Института Виноградова Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова "звОнит" будущее. По ее словам, все глаголы на "ить" последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.
Самый лучший словарь произношения слов на русском языке с правильными ударением был и использовался при СССР дикторами Центрального радио и телевидения. А все эти "новейшие исследования" - это попытки обыдления русского языка, уж не знаю с какой целью.Одно время было поветрие обязать политиков и чиновников говорить на правильном русском языке.Повидимому чиновники оказались в принципе необучаемыми, поэтому решили подогнать нормы языка под словарный запас чиновников.
Очевидно в России решены все проблемы и чиновничеству делать нечего, а что делают коты, когда им делать нечего?
Институт русского языка имени Виноградова РАН следовало бы переименовать в институт разговорного языка и сленга. И не обращать внимания на его деятельность, чтобы не засорять русский язык и не сбивать с толку людей.
лям - куда проще и понятнее
Как слышецца, так и пишецца.