МИД Венгрии заявил об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

12:22 14.08.2025

Венгрия осудила украинскую атаку по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсети.

«Прошедшей ночью Украина совершила атаку с использованием дронов по критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. <...> Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — цитирует заявление РБК.

Будапешт отметил, что обеспечивает Украину электроэнергией, без этих поставок энергобезопасность страны «оказалась бы в крайне уязвимом положении». В связи с этим европейское государство призвало Киев прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.

Сообщение Сийярто было опубликовано 13 августа, то есть атака была совершена в ночь на 13-е. Накануне брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что вечером 12 августа Украина с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS и дронов атаковала топливный объект в Унечском районе. Произошло возгорание, пожар был потушен. При ликвидации огня пострадал один из спасателей, его госпитализировали.

Губернатор не уточнял, связан ли объект с нефтепроводом «Дружба».