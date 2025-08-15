В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, также прорабатывается инициатива о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.
"В Санкт-Петербурге принято решение запретить мигрантам работать курьерами. Ранее аналогичные ограничения там были введены в отношении такси. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах", - приводит слова председателя Госдумы РИА Новости.
Он подчеркнул, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.
Курьер имеет возможность зайти в квартиру и наметить план ограбления.. Или просто сообщить подельникам..
Вряд ли всё этим занимаются, но из отсидевших кое-кто может..
Проще было бы установить перечень где не допускаются к работе мигранты.
почему чиновником можно, а курьером - нельзя.
Таких не берут в космонавты.
Во-во...вместо работы они просто пойдут воровать и грабить.Ведь на нормальную работу ЗЕКа никогда и никуда не возьмут !
И да,надо чтобы каждого курьеруса утверждал лично Съезд депутатов.