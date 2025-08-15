В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью

11:31 15.08.2025

Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, также прорабатывается инициатива о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

"В Санкт-Петербурге принято решение запретить мигрантам работать курьерами. Ранее аналогичные ограничения там были введены в отношении такси. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах", - приводит слова председателя Госдумы РИА Новости.

Он подчеркнул, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.