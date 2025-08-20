Замдиректора "Ельцин Центра" оштрафована по делу о дискредитации армии

© KM.RU, Илья Шабардин

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Телень Людмилу Олеговну признать виновной в совершении административного правонарушения (...) и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал судья.

Адвокат Телень Михаил Бирюков заявлял ходатайство о переносе рассмотрения дела в Москву, но суд ему в этом отказал. Также он подал ходатайство о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности. Сама Телень в суд не пришла. По словам Бирюкова, она находится в Москве и, поскольку уведомление о суде было направлено слишком поздно, то "не имела технической возможности приехать сюда, срочно пересмотреть рабочие планы".

Бирюков сообщил суду, что Телень не признает вину.

"Это эмоциональное высказывание было произведено в качестве репоста текста Татьяны Борисовны Юмашевой. В репосте Людмилы Олеговны, как и в самом посте, изначально нет ни слова о российской армии, нет критики специальной военной операции или кого-либо в связи с этим. Для Телень Людмилы Олеговны глубоко оскорбительно само предположение, что она, дочь и внучка генералов советской армии, хотела дискредитировать армию", - сказал адвокат.

Журналистам Бирюков сообщил, что к самой Юмашевой претензий за этот пост не было.

"Нет, к самой Юмашевой претензий за этот пост не было. (...) Я связываю это с тем, что Людмила Телень занимает официальную должность в "Ельцин Центре", является первым заместителем руководителя, Татьяна Юмашева не занимает официальных должностей в аппарате "Ельцин Центра", - сказал адвокат.

Решение суда будет обжаловано, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что на Телень составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2025, 22:30
    Гость: Игемон

    \\\Была бы русской и не либералкой, уже бы по этапу пошла....\\\\
    И ЧО ?Кто-то "по этапу идет" ?Увы,но пока что все вы власовцы торчите ЗДЕСЬ,на форумах,и гадите в души нормальным людям.А пора бы и "по этапу",Мир станет гораздо чище.

  2. 20.08.2025, 22:28
    Гость: Слово и Дело

    "она, дочь и внучка генералов советской армии"... Вот такие, ...
    Под общим названием "ВНУЧКА Чкалова"...ТЬФУ !

  3. 20.08.2025, 21:50
    Гость: Питон

    Реформатор Гайдар и автор шоковой терапии тоже был внуком легендарного советского писателя и героя гражданской войны Гайдара. Дед герой а внучек предатель и таких полно.

Все комментарии (13)
