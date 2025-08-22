ВСУ снова атаковали трубопровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, атака произошла ночью на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Сийярто расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

«Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы», — цитирует венгерского политика Газета.RU

Сийярто также напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшей ночью, в ходе отражения массированной атаки со стороны ВСУ, произошло возгорание топливной инфраструктуры в Унечском районе.

По его словам, атака проводилась реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами. «В настоящее время благодаря героическим и профессиональным действиям сотрудников брянского пожарно-спасательного центра и личного состава Управления МЧС России по Брянской области возгорание полностью ликвидировано», — приводит его слова РБК.

До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона в свою очередь отремонтировала трубопровод, после чего по нему был возобновлен транзит нефти.

Комментарии читателей

  1. 22.08.2025, 14:20
    Гость: Николай

    Что вы постоянно стонете по этому вопросу? В Европе у России не осталось друзей от слова "совсем"!!! Какая "дружба"?
    Свою промышленность надо восстанавливать!!! Или статус сырьевой колонии Запада не позволяет???

  2. 22.08.2025, 14:10
    Гость: В огороде - бузина...

    Венгрии - Буковину?! В головку солнышко насветило? Панамку купи, ...

  3. 22.08.2025, 14:06
    Гость: save ass,Юляша

    Алиев распорядился готовить Азербайджан к войне
    Заявление прозвучало на фоне обострения отношений с Россией.

  5. 22.08.2025, 12:47
    Гость: Юляша

    Это хорошо для России.Пламенная "лубовь" от Венгрии ...раине теперь обеспечены навечно :))
    надо будет подарить им их Буковину.

Все комментарии (6)
