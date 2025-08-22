ВСУ снова атаковали трубопровод «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, атака произошла ночью на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Сийярто расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.
«Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы», — цитирует венгерского политика Газета.RU.
Сийярто также напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшей ночью, в ходе отражения массированной атаки со стороны ВСУ, произошло возгорание топливной инфраструктуры в Унечском районе.
По его словам, атака проводилась реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами. «В настоящее время благодаря героическим и профессиональным действиям сотрудников брянского пожарно-спасательного центра и личного состава Управления МЧС России по Брянской области возгорание полностью ликвидировано», — приводит его слова РБК.
До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона в свою очередь отремонтировала трубопровод, после чего по нему был возобновлен транзит нефти.
