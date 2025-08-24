Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов

Школа © KM.RU, Илья Шабардин

Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура".

"Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей.

В документе уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", а в учебный предмет "История" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края".

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники 5–7-х классов начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России". На этом уроке школьников будут знакомить с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.08.2025, 00:53
    Гость: что такое "всеобщая история"?

    Коряво и непонятно.Может быть,всё-таки,-"мировая история"?

  3. 24.08.2025, 21:34
    Гость: Erg Noor

    Все эти "эксперты" бьются в конвульсиях, защищая "перегруженных" деток, которые по 8 часов сидят в сети. Отнимите айфоны - и будет куча времени. На советском образовании полетели в космос, а на копировании Запада скатилиь до патологической безграмотности.

  5. 24.08.2025, 19:38
    Гость: Дык,

    Напряг "с хорошими специалистами с современного производства или из науки" - гайдаро-чубайсовская "оптимизация" продолжается полным ходом!

Все комментарии (14)
Выбор читателей
издательство АСТ"/>
Столетие верившего в мечту Аркадия Стругацкого
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Лавров
Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины
Израиль начал операцию по оккупации Газы
Избранное
Мара, 7 сентября, «16 Тонн»
Тыква для красоты
Эрнесто Заткнитесь «Воспоминания мешают» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев объяснил появление собаки в песне «Короля и Шута» о засилье США
«Чем заканчивается "дранг нах остен", или 80 лет победы в Сталинградской битве»
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
«Пикник» показал в Москве древнеегипетский госпел
Грузите афганцев самолётами: в Россию готовят массовый завоз беженцев из Кабула
Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам
«Двойственность – одна из фундаментальных черт российского государства эпохи Путина»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации