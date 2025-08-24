Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов

15:15 24.08.2025

Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура".

"Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей.

В документе уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", а в учебный предмет "История" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края".

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники 5–7-х классов начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России". На этом уроке школьников будут знакомить с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.