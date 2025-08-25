В России представили новый «золотой стандарт» наблюдения на выборах

14:43 25.08.2025

Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате РФ (ОП РФ) в понедельник, представляет ряд документов, которые позволяют обеспечить максимальную объективность и прозрачность избирательного процесса, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев.

"Передо мной целый ряд наших "золотых стандартов". Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь. Есть и стандарт по общественному наблюдению территориальной избирательной комиссии, чек-лист для приграничных регионов. Мы прекрасно понимаем, что там не очень простая ситуация в связи с тем, что сейчас есть специальная военная операция, с тем, что есть нападения украинские на наши регионы... Прекрасно готовы к выборам (приграничье - ред.), и прекрасно готовы наши Общественные палаты к наблюдению", - приводит слова Григорьева РИА Новости.

Григорьев отметил, что именно на региональные Общественные палаты "фактически всегда" ложилась основная тяжесть работы по общественному контролю за выборами. Он выразил благодарность за ту работу, которую региональные общественники вели и продолжают вести с прежней интенсивностью.

Он также рассказал, что "золотой стандарт" по общественному наблюдению в единый день голосования однозначно отвечает на "большое количество вопросов", и становится помощником в общественном наблюдении за выборами. По его словам, такая четкость и очевидная интерпретация являются "большим общим плюсом", поскольку в стандартах отсутствуют двусмысленности.