В России представили новый «золотой стандарт» наблюдения на выборах

© KM.RU, Кирилл Зыков

Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате РФ (ОП РФ) в понедельник, представляет ряд документов, которые позволяют обеспечить максимальную объективность и прозрачность избирательного процесса, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев.

"Передо мной целый ряд наших "золотых стандартов". Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь. Есть и стандарт по общественному наблюдению территориальной избирательной комиссии, чек-лист для приграничных регионов. Мы прекрасно понимаем, что там не очень простая ситуация в связи с тем, что сейчас есть специальная военная операция, с тем, что есть нападения украинские на наши регионы... Прекрасно готовы к выборам (приграничье - ред.), и прекрасно готовы наши Общественные палаты к наблюдению", - приводит слова Григорьева РИА Новости

Григорьев отметил, что именно на региональные Общественные палаты "фактически всегда" ложилась основная тяжесть работы по общественному контролю за выборами. Он выразил благодарность за ту работу, которую региональные общественники вели и продолжают вести с прежней интенсивностью.

Он также рассказал, что "золотой стандарт" по общественному наблюдению в единый день голосования однозначно отвечает на "большое количество вопросов", и становится помощником в общественном наблюдении за выборами. По его словам, такая четкость и очевидная интерпретация являются "большим общим плюсом", поскольку в стандартах отсутствуют двусмысленности.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.08.2025, 21:26
    Гость: Dr. Morbius

    Так нет же единого дня голосования. Все растянуто на несколько дней для "работы над ошибками".

  4. 25.08.2025, 18:08
    Гость: Кстати...

    Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов или членов правительства посадить, то явка
    избирателей была бы близка к 100% и никакой контроль бы не потребовался...

  5. 25.08.2025, 17:43
    Гость: непонятно

    Теперь тот, про которого не говорят, переназначаться автоматически не будет?

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Трамп сломал Зеленского, но до «безоговорочной капитуляции» не дожал
Дональд Трамп
Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Владимир Путин © KM.RU, Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россияне работают все больше, а получают все меньше
Избранное
Стремление быть отличном: хорошо или плохо
Изометрическая гимнастика – простота плюс эффективность
Оплатите любовь к родителям, граждане!
Как отремонтировать трещины в потолке?
«Кирпичи», 15 октября, «ГлавКлуб»
Кремлевские «враги народа» и «дураки народа»
Что такое цемент: история, химия и промышленность
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
Трансформация финансовых рынков в условиях цифровизации: новые вызовы и возможности
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации