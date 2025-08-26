В Петербурге заработали камеры с распознаванием национальности

21:02 26.08.2025

Камеры с распознаванием этнической принадлежности прохожих начали работать в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

«У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей, — рассказал замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов на нулевых чтениях бюджета города 2026–2028 годов. — Шести видов. По которому можно выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу. И правоохранители принимают соответствующие решения».

Ранее глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов называл это не более чем статистическим счетчиком для проведения анализа.

При этом в комитете по информатизации и связи говорили, что это «позволит обеспечить более точное прогнозирование потребности в ресурсах для обеспечения порядка и безопасности в рамках проведения массовых мероприятий».