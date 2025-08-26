В Петербурге заработали камеры с распознаванием национальности

Дорожная камера © KM.RU, Илья Шабардин

Камеры с распознаванием этнической принадлежности прохожих начали работать в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

«У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей, — рассказал замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов на нулевых чтениях бюджета города 2026–2028 годов. — Шести видов. По которому можно выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу. И правоохранители принимают соответствующие решения».

Ранее глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов называл это не более чем статистическим счетчиком для проведения анализа.

При этом в комитете по информатизации и связи говорили, что это «позволит обеспечить более точное прогнозирование потребности в ресурсах для обеспечения порядка и безопасности в рамках проведения массовых мероприятий».  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лавров
Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству
Избранное
Наконечный «Одуванчики» (акустическая версия)
Лидер Crossroads раскрыл секретную жизнь своих усов
«Монгол Шуудан», Arbat 21, 1 марта
«Пикник» устроил бои на ринге в «Театре абсурда»
Алексей Горшенев с симфоническим оркестром, 23 мая, КЗ «Москва»
Техосмотр по-новому: как накануне выборов разозлить 40 миллионов граждан
«СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической траектории. Россия двинулась в ином направлении»
«Дочь Монро и Кеннеди» попрощалась с андеграундом
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 2» (интернет-релиз)
Алексей Горшенев рассказал о преимуществах альтернативного подхода к жизни
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации