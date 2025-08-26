Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СКР

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета еще на один год, до августа 2026-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить на пост главы Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). 

25 августа генпрокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда. 

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который наделяет президента правом продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70 лет. 27 августа главе СКР исполнится 72 года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.08.2025, 18:12
    Гость: Плюопюжом

    Он продлевает, ему продлевают,
    Как это чотко у них совпадает,
    Двор за вованом следует тенью -
    Слуги привыкли жить в совпаденьи.

  4. 26.08.2025, 16:59
    Гость: КАК ЭТО

    родлил срок службы Бастрыкина н

    ПРОДЛИЛСОК СЛУЖБЫ,кАК ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОТОРА?

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россияне работают все больше, а получают все меньше
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Избранное
Алексей Дьяков «Живая вода»
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Что общего между делом «вагнеровцев» и заговором с целью убийства Лукашенко
Ситуация в Донецке на начало июня: проблемы с водой и обстрелы ВСУ
Thundermother «Black and Gold»
Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы
Рыба Фугу: кто она такая?
Гран-Куражъ «Эпохи, герои и судьбы»
«Король и Шут» объединил Томми Нокера с фронт-леди «Дайте Два»
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
На пороге большой войны: почему она неизбежна
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации