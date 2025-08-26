Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СКР

15:09 26.08.2025

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета еще на один год, до августа 2026-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить на пост главы Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

25 августа генпрокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который наделяет президента правом продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70 лет. 27 августа главе СКР исполнится 72 года.