Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СКР
Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета еще на один год, до августа 2026-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.
Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить на пост главы Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
25 августа генпрокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда.
Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который наделяет президента правом продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70 лет. 27 августа главе СКР исполнится 72 года.
Как себя. Легион несмываемых.
Он продлевает, ему продлевают,
Как это чотко у них совпадает,
Двор за вованом следует тенью -
Слуги привыкли жить в совпаденьи.
учился в Питере вместе с президентом.
